Ключевые моменты:

Некоторые школы перешли на дистанционное обучение в Одессе.

Форматы обучения в Одессе: 28 школ – смешанный формат, 69 школ очный режим.

Правительство разрешает очное обучение при условии региональной безопасности.

16 января одесские школы готовы принимать детей.

Батареи холодные

В Одесской городской администрации объявили о новых режимах работы школьных заведений в городе. В частности, 23 школы перейдут на дистанционное обучение из-за низких температур в классах. Кроме того, 28 школ будут работать в смешанном формате.

Стоит отметить, что 69 учебных заведений в Одессе вернутся в обычный очный режим.

Напомним, несмотря на общее решение правительства о временном прекращении очного обучения возможно, но зависит от региональной безопасности. Глава Одесского городского департамента образования 16 января отметила, что ситуация в Одессе стабильная, школы работают в обычном режиме и готовы принимать детей.

Также читайте: Миллионы субвенций и сухпайки: что с питанием школьников Одессы и области.