Ключевые моменты:

Во время отступления советских войск в 1941 году была взорвана Хаджибейская дамба, что привело к масштабному затоплению Пересыпи

Лиман Сасык превратили в водохранилище, однако проект завершился одной из крупнейших экологических катастроф юга Украины

Возле села Глубокое волны разрушают берег и уничтожают старинный казацкий некрополь XIX века

На Одесчине до сих пор можно найти места, где под водой остались бывшие поселения, фермы и плодородные земли

В новом видео о малоизвестных фактах истории Одесчины журналистка «Одесской жизни» Ирина Полякова исследует одну из наименее известных страниц прошлого региона — историю затопленных территорий Одесчины. Для подготовки видео были использованы архивные материалы, свидетельства исследователей, публикации историков и документальные кадры.

В центре внимания — подрыв Хаджибейской дамбы в 1941 году, экологическая трагедия лимана Сасык, разрушение казацкого кладбища возле села Глубокое и история Барабойского водохранилища. Эти события объединяет общая тема: масштабное вмешательство человека в природу, последствия которого Одесчина ощущает десятилетиями.

Затопленная Атлантида Одесчины: как вода изменила судьбы людей и целых территорий

Когда вода отступает, иногда на поверхности снова появляются осколки прошлого — остатки домов, старые дороги или даже кладбища. Такие места есть и на Одесчине. Часть из них стала жертвой войны, часть — результатом масштабных советских проектов, призванных изменить природу в интересах человека.

«Сегодня мы отправляемся на поиски затопленной памяти Одесчины», — говорит в своём видео журналистка «Одесской жизни» Ирина Полякова.

Хаджибейская дамба: трагедия, о которой долго молчали

До Второй мировой войны Хаджибейский лиман считался одной из курортных жемчужин Одессы. Здесь работали санатории и грязелечебницы, а дамба защищала Пересыпь от большой воды.

В 1941 году во время отступления советских войск дамба была взорвана. Вода стремительно хлынула на жилые кварталы, уничтожая дома, хозяйства и инфраструктуру.

По словам Ирины Поляковой, самой большой трагедией стало то, что мирных жителей фактически никто не предупредил об опасности. Люди спасались на подручных средствах, а многие здания из ракушечника не выдерживали напора воды и разрушались буквально на глазах.

Сегодня историки продолжают исследовать обстоятельства тех событий, а сама история остаётся одной из самых трагических страниц военной Одессы.

Как лиман Сасык превратился в «мёртвое море» Бессарабии

Другая история связана не с войной, а с масштабным инженерным экспериментом.

Лиман Сасык на протяжении веков был природным водоёмом, связанным с Чёрным морем. Здесь существовала уникальная экосистема, водилась рыба, а побережье использовали для оздоровления.

В конце 1970-х годов советская власть решила включить лиман в Дунай-Днепровскую оросительную систему. Для этого его отделили от моря дамбой и начали опреснять.

Результат оказался совсем не таким, как ожидали авторы проекта.

Соль, накопившаяся на дне водоёма за тысячелетия, начала растворяться. Вода стала непригодной для хозяйственных нужд, а окружающие земли подверглись засолению. Со временем экологические проблемы лишь усилились.

«Советское руководство решило поиграть в Бога», — отмечает в видео Ирина Полякова, говоря о решении, изменившем судьбу крупнейшего лимана региона.

Сегодня многие специалисты считают, что полноценное восстановление экосистемы возможно только после возвращения естественной связи Сасыка с морем.

Казацкое кладбище, которое постепенно исчезает

Повышение уровня воды после создания водохранилища имело ещё одно неожиданное последствие.

Возле села Глубокое на высоком берегу расположен старинный казацкий некрополь XIX века. Здесь сохранились уникальные каменные кресты, созданные местными мастерами.

Однако волны постепенно разрушают береговую линию. Часть захоронений уже оказалась под угрозой уничтожения.

Местные жители неоднократно пытались укрепить берег, но стихия оказалась сильнее. Из-за отсутствия надлежащей защиты и охранного статуса некрополь продолжает терять территорию.

Фактически вместе с землёй в воду сползает часть исторической памяти Южной Бессарабии.

Почему эти истории важны сегодня

Хаджибей, Сасык и затопленные поселения возле Барабойского водохранилища — это разные истории, которые объединяет одна общая черта. Они показывают, насколько долгими могут быть последствия решений, принятых десятки лет назад.

Одни территории утратили курортное значение, другие столкнулись с экологическими проблемами, а где-то под водой остались бывшие дома людей.

Именно поэтому такие истории важно не только помнить, но и исследовать, чтобы подобные ошибки не повторялись в будущем.

Больше о затопленных сёлах Одесчины, подрыве Хаджибейской дамбы, трагедии лимана Сасык и загадках Барабойского водохранилища смотрите в видео журналистки «Одесской жизни» Ирины Поляковой.

В видео также можно узнать:

что рассказывают очевидцы и местные жители о затопленных территориях;

почему Хаджибейская дамба и сегодня вызывает беспокойство специалистов;

какие архивные кадры сохранились об истории Сасыка;

что происходит с Барабойским водохранилищем во время сильных засух;

какие малоизвестные детали остались за пределами этой статьи.

Читайте также: