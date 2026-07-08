Ключевые моменты:

Утром в парикмахерской по улице Академика Филатова в Одессе мужчина закрылся вместе с работницей и посетителем.

На место прибыли полиция, спецназовцы и медики.

Мужчина не выдвигал никаких требований и не угрожал заложникам, но отказывался открывать дверь.

Правоохранители провели штурм, уволили двух человек и задержали мужчину.

У него не было обнаружено оружие или другие опасные предметы.

В результате инцидента никто не пострадал.

Что известно на данный момент

В Одессе произошло чрезвычайное событие — по предварительной информации, неизвестный захватил заложников в помещении парикмахерской. На место оперативно прибыли правоохранители и бригады медиков.

Сообщают, что мужчина задержан, но пока официальных подробностей об обстоятельствах инцидента и возможных мотивах мужчины нет. Информация уточняется.



Обновлено:

В Одессе стражи порядка провели спецоперацию на улице Академика Филатова в микрорайоне Черемушки. После штурма парикмахерской им удалось освободить двух заложников и задержать мужчину, удерживавшего людей внутри помещения.

По предварительной информации, утром неизвестный зашел в парикмахерскую, где находились работница заведения и один из посетителей. После этого он закрылся вместе с ними внутри, фактически взяв обоих в заложники.

Как сообщили в Национальной полиции, никаких требований мужчина не выдвигал.В результате проведенного штурма правоохранители обезвредили и задержали нападающего. Оба заложника успешно освобождены.

Обновлено:

В Одессе правоохранители завершили проверку инцидента, произошедшего утром в парикмахерской Хаджибейского района. Мужчину, закрывшегося в помещении вместе с двумя людьми, доставили в отдел полиции. Предварительно после общения с правоохранителями его могут передать медикам.

По информации полиции, мужчина не выдвигал никаких требований и не угрожал находившимся внутри людям, однако отказывался открывать двери. Позже правоохранители попали в помещение и прекратили инцидент.

В полиции сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Жизнь и здоровье работницы парикмахерской и посетителя ничего не угрожает. Кроме того, во время проверки у мужчины не обнаружили никаких опасных предметов, в том числе оружия. Пока его доставили в территориальное подразделение полиции, где с ним работают правоохранители. В дальнейшем мужчину, вероятно, передадут медикам.

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