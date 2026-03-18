Ключевые моменты:

Общий уровень заболеваемости на 21% ниже эпидпорога.

Среди детей заболеваемость выросла, и они составляют 72% всех больных.

В области одновременно циркулируют несколько штаммов гриппа и COVID-19.

Заболеваемость в Одесской области: свежие данные

Сейчас эпидемиологическая ситуация в Одесскаой области остается относительно стабильной. Показатель заболеваемости составляет 380,1 на 100 тысяч населения — это на 21% ниже эпидемического порога, сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней. Однако за последнюю неделю появились тревожные изменения.

Число заболевших детей выросло на 7,9%, и именно они сейчас составляют большинство — 72% всех случаев. Чаще всего болеют школьники в возрасте от 5 до 14 лет.

При этом среди взрослых, наоборот, наблюдается снижение заболеваемости на 10,8%.

Также увеличилось количество госпитализаций — на 9%. Большинство пациентов в стационарах — дети (67%).

Из-за роста заболеваемости в регионе ввели частичные ограничения:

в Одессе 39 классов учатся онлайн;

временно закрыты 8 детских садов в Измаильском, Болградском и Подольском районах;

3 школы переведены на дистанционное обучение.

Какие вирусы распространяются в регионе

По данным лабораторных исследований, в области циркулируют сразу несколько штаммов гриппа типа A:

H1N1 (так называемый «свиной грипп»);

два варианта H3N2 (сезонный грипп).

Эти штаммы получили названия Missouri, Croatia и Singapore — по местам, где их впервые обнаружили. Несмотря на агрессивность, они входят в состав современных вакцин, поэтому прививка остается эффективной защитой.

Кроме гриппа, в регионе продолжают распространяться вирусы COVID-19 (SARS-CoV-2), опасные для маленьких детей RS-вирусы и метапневмовирусы. Врачи отмечают, что сочетание нескольких вирусов одновременно повышает риск заболевания, особенно среди детей.

Читайте также: Бесплатное лечение глаз в Одессе: как попасть в Институт Филатова по программе медицинских гарантий