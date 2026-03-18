Ключевые моменты:
- Общий уровень заболеваемости на 21% ниже эпидпорога.
- Среди детей заболеваемость выросла, и они составляют 72% всех больных.
- В области одновременно циркулируют несколько штаммов гриппа и COVID-19.
Заболеваемость в Одесской области: свежие данные
Сейчас эпидемиологическая ситуация в Одесскаой области остается относительно стабильной. Показатель заболеваемости составляет 380,1 на 100 тысяч населения — это на 21% ниже эпидемического порога, сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней. Однако за последнюю неделю появились тревожные изменения.
Число заболевших детей выросло на 7,9%, и именно они сейчас составляют большинство — 72% всех случаев. Чаще всего болеют школьники в возрасте от 5 до 14 лет.
При этом среди взрослых, наоборот, наблюдается снижение заболеваемости на 10,8%.
Также увеличилось количество госпитализаций — на 9%. Большинство пациентов в стационарах — дети (67%).
Из-за роста заболеваемости в регионе ввели частичные ограничения:
- в Одессе 39 классов учатся онлайн;
- временно закрыты 8 детских садов в Измаильском, Болградском и Подольском районах;
- 3 школы переведены на дистанционное обучение.
Какие вирусы распространяются в регионе
По данным лабораторных исследований, в области циркулируют сразу несколько штаммов гриппа типа A:
- H1N1 (так называемый «свиной грипп»);
- два варианта H3N2 (сезонный грипп).
Эти штаммы получили названия Missouri, Croatia и Singapore — по местам, где их впервые обнаружили. Несмотря на агрессивность, они входят в состав современных вакцин, поэтому прививка остается эффективной защитой.
Кроме гриппа, в регионе продолжают распространяться вирусы COVID-19 (SARS-CoV-2), опасные для маленьких детей RS-вирусы и метапневмовирусы. Врачи отмечают, что сочетание нескольких вирусов одновременно повышает риск заболевания, особенно среди детей.
