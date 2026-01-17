Ключевые моменты:

  • 18 января в Украине будут действовать графики ограничений электроснабжения во всех областях.
  • Графики почасовых отключений для бытовых потребителей действуют с 00:00 до 23:59 в пределах от 0,5 до 3 очередей.

По обновленной информации ДТЭК, часть Одесской области возвращается в графики. В остальных продолжаются аварийные отключения. Об изменениях будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.

