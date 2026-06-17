Ключевые моменты:

Из-за отключения света сегодня, 17 июня, электротранспорт в Одессе будет ходить с ограничениями.

Трамваи №10, №13, №17 и №18 полностью прекратят работу на время проведения ремонтных работ ДТЭК.

Вместо отмененных трамваев мэрия запускает временные автобусные маршруты, а на популярных направлениях увеличит количество обычных маршруток.

Как сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения мэрии города, из-за плановых ремонтных работ ДТЭК обесточат тяговые подстанции, из-за чего в Киевском и Приморском районах города трамваи и троллейбусы будут ходить по сокращенным маршрутам, а часть из них заменят автобусами.

В мэрии также опубликовали подробный план работы транспорта на сегодня, 17 июня.

Как будут ходить трамваи

Некоторые популярные маршруты сократят свой путь, а именно:

№5 будет курсировать только на участке «Автовокзал – пл. Алексеевская»;

№7 будет работать на участке «Старосенная площадь – ул. 28-й Бригады»;

№ 28 будет ходить на участке «ул. Пастера – пл. Алексеевская».

Важно: трамваи №10, №13, №17 и №18 сегодня ходить не будут.

Какими автобусами заменят трамваи

Чтобы горожане не остались без возможности передвигаться, на линии выпустят автобусы:

по маршруту трамвая №5: будут курсировать автобусы за маршрутом №5тр «Железнодорожный вокзал – Аркадия» (через Французский бульвар) с интервалом движения до 40–60 минут;

по маршрутам трамваев №17 и №18: будут ходить автобусы за маршрутом №18к «Куликово поле – 14-я станция Большого Фонтана» с интервалом движения до 40-60 минут;

по маршруту трамвая №10: будет увеличено количество автобусов, которые на этом участке будут курсировать по городскому маршруту общего пользования №121.

Как будут ходить троллейбусы

Троллейбусные маршруты в Киевском и Приморском районах будут сокращены до следующих участков:

№7 будет работать на участке «ул. Архитекторская – пл. 10-го Апреля»;

№9 будет работать на участке «ул. Инглези – пл. 10-го Апреля»;

№10 будет работать на участке «ул. Инглези – 4-я станция Большого Фонтана».

Одесситам советуют заранее планировать свое время и маршруты с учетом этих изменений в работе городского транспорта.

Также напомним, что из-за масштабного отключения воды в Одессе сегодня для горожан организуют подвоз технической воды.