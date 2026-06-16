Ключевые моменты:
- Из-за масштабного отключения воды в Одессе 17 июня для горожан организуют подвоз технической воды.
- Специальные цистерны начнут дежурить на локациях с 9:00.
- Пункты набора развернут во всех четырех районах города – коммунальщики выделили по четыре адреса в каждом из них.
По сообщению мэрии города, водовозки будут ждать одесситов с 9:00 по таким адресам:
Пересыпский район
- ул. Семена Палия (ранее – Днепропетровская дорога), 108;
- парк «Энтузиастов»;
- ул. Лузановская, 67;
- ул. Жолио-Кюри, 26.
Киевский район
- ул. Семьи Глодан (бывшая ул. Ильфа и Петрова), 10 (возле магазина «АТБ»);
- ул. Акад. Королева, 9;
- ул. Научная (бывшая ул. Шишкина), 58;
- ул. Акад. Королева, 94.
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Хаджибейский район
- ул. Тираспольское шоссе, 27;
- ул. Богдана Хмельницкого, 70;
- ул. Акад. Филатова, 54;
- ул. Евгения Танцюры (бывшая ул. Генерала Петрова), 50.
Приморский район
- ул. Педагогическая, 46а;
- ул. Малая Арнаутская, 5/7;
- ул. Маразлиевская, 1А;
- ул. Раскидайловская, 5.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что завтра, в среду, 17 июня, из-за ремонтных работ на энергооборудовании часть Одессы и Одесского района останется без водоснабжения. Отключение будет продолжаться ориентировочно с 09:00 до 16:00 часов.
«Инфоксводоканал» заранее приносит извенения за временные неудобства и просит потребителей заранее подготовить необходимый запас воды.