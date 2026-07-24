Ключевые моменты:

Автор называет трамвай одним из символов Одессы

Любимым маршрутом журналиста стал «камышовый» трамвай №20

Во время трамвайных поездок туристы открывали малоизвестную историю города

Настоящий характер Одессы лучше всего ощущается из окна трамвая

Одесский трамвай уже более века является неотъемлемой частью города. Его историю документируют архивные материалы, исследования краеведов и информация коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс». Однако об Одессе лучше всего рассказывают не только исторические факты, но и личные истории людей, которые годами открывали её другим. Именно таким опытом делится польский журналист Борис Тынка, для которого трамвай стал не просто транспортом, а способом увидеть настоящий характер города.

Камышовый трамвай: как Одесса открывает своё самое сокровенное лицо

Парадоксально, но раньше я никогда не скучал по обычному стуку вагонов по рельсам. Сегодня, когда движение трамваев иногда останавливается из-за российских обстрелов, этот звук кажется мне символом жизни, которая, несмотря ни на что, способна вернуться. Ведь одесский трамвай — это гораздо больше, чем просто общественный транспорт. Это часть истории города и одна из его самых уникальных достопримечательностей. На протяжении десятилетий он создавал легенду Одессы и её неповторимый характер. Сегодня он является важной частью огромного культурного наследия, которым портовый город может по праву гордиться.

Самой удивительной для меня остаётся трамвайная линия №20. Одесситы называют её «камышовым» трамваем. Сначала маршрут проходит через бедные и промышленные районы города. Вагон медленно удаляется от центра, минует старые фабрики, склады и дворы, а затем пейзаж начинает меняться. Появляются бескрайние заросли камыша, и трамвай буквально прорезает зелёное море. Камышовые стены поднимаются вплотную к рельсам, и на мгновение кажется, будто вагон не едет, а плывёт. Я всегда обожал этот момент. Каждый раз у меня возникало ощущение, будто Одесса открывает мне своё самое сокровенное лицо.

Чем ближе к лиману, тем сильнее ощущается ветер. Это особенный ветер, который дует с Хаджибейского лимана. У него свой запах — влажный, слегка солоноватый, смешанный с ароматом камыша и степных трав. Для многих он остаётся незаметным. Для меня же это один из запахов Одессы. Иногда достаточно закрыть глаза, чтобы снова его почувствовать. По пути можно увидеть старые бельгийские кирпичные трамвайные остановки и бывшие казацкие поселения: Малый, Средний и Большой Куяльник. Это места, мимо которых большинство туристов проехали бы равнодушно. А ведь именно там скрывается настоящая история города.

И, пожалуй, больше всего сегодня я мечтаю о том, чтобы однажды снова сесть в один из тех старых вагонов вместе с группой польских туристов. Проехать через город, рассказать историю Одессы не только через призму известных достопримечательностей, но и через обычные улицы, трамвайные пути и места, которые на первый взгляд кажутся неприметными. Мне хотелось бы показать другую Одессу — тихую, настоящую и прекрасную. Такую, которую узнаёшь медленно, глядя в окно трамвая.

Экскурсия в катакомбы на трамвае

Я мечтаю доехать с туристами до легендарного казацкого кладбища у подножия Шкодовой горы. Рассказать о казаках, которые жили здесь задолго до рождения современной Одессы, и показать, что история города начинается не только с лестницы или красивых домов на Дерибасовской. Но мои экскурсии никогда не были лишь рассказами об истории.

Одну из них я помню особенно хорошо. Был спокойный, тёплый день. Мы сели в трамвай №20 на кольце возле Херсонского сквера. Где-то по пути остановились у старой разрушенной бельгийской остановки, чтобы устроить небольшую дегустацию вина. Вино я всегда беру с собой. Этому меня научила Одесса. И в этом нет ничего плохого. Ничего официального или торжественного — несколько бутылок, пластиковые бокалы, смех друзей и разговоры, которые с каждой минутой становились всё искреннее. Вкус одесского вина смешивался с запахом степи и лимана. Сегодня, вспоминая об этом, я понимаю, что уже не помню даже названий тех вин. Не говоря уже об их вкусе. Зато помню людей, их улыбки и ощущение, что мы были именно там, где должны были быть. Именно такие моменты создают воспоминания, которые сильнее любых фотографий.

Помню, как во время одной из экскурсий рассказывал о катакомбах, скрытых под холмом. О пластах известняка, который поколениями добывали всё глубже. О подземных коридорах и помещениях, которые со временем становились частью повседневной жизни. Я смотрел тогда на лица участников и видел, как с каждой новой историей Одесса переставала быть для них просто точкой на карте и начинала превращаться в живой организм, полный тайн. Это был один из тех моментов, когда экскурсовод понимает, что сумел передать людям нечто гораздо более важное, чем даты и факты.

А потом я вёл их к удивительному казацкому кладбищу конца XVIII века. Это одно из самых трогательных мест во всей Одессе. На каменных крестах до сих пор можно прочитать фамилии и даты захоронений, а по старинному обычаю каждый казак заранее готовил себе крест, который позже устанавливали на его могиле. Там всегда воцарялась тишина. Не нужно было много слов. История говорила сама за себя.

Одесса лучше всего рассказывает свою историю из окна трамвая

Есть рассветы, которые особенно часто возвращаются ко мне в памяти. Одесса на рассвете выглядит совсем иначе, чем днём. Когда первые лучи солнца медленно поднимаются над городом, всё приобретает мягкие, тёплые оттенки. Трамваи только начинают свои рейсы, улицы ещё почти пусты, а воздух прохладный и прозрачный. Именно тогда я особенно остро чувствовал, что Одесса живёт в собственном ритме. Сегодня больше всего я скучаю именно по таким простым мгновениям.

С момента запуска первого электрического трамвая прошло уже более ста пятнадцати лет. За это время одесские трамваи менялись, модернизировались и получали новые маршруты. Но одного они никогда не утратили — своего характера. Они по-прежнему остаются одним из символов города и его сердцем.

Я надеюсь, что однажды снова можно будет без всяких препятствий сесть в одесский трамвай и просто ехать. Открыть окно, услышать знакомый стук колёс, почувствовать ветер с Хаджибейского лимана и смотреть, как вагон медленно исчезает среди камышей. Мне хотелось бы ещё раз сесть напротив группы людей, рассказывать им о казаках, катакомбах и забытых поселениях, а потом вместе поднять бокал одесского вина за город, который столько раз учил меня восхищаться. Потому что Одесса лучше всего рассказывает свою историю именно из окна трамвая. И, пожалуй, именно по этому я скучаю больше всего.

Есть города, которые мы просто посещаем. А есть города, которые навсегда поселяются в нашем сердце. Для меня Одесса давно стала именно таким городом. Сколько бы времени ни прошло, я всё равно скучаю по утреннему солнцу над её крышами, по ветру с Хаджибейского лимана, по звону трамвая, который медленно пробирается сквозь камыши. И я очень верю, что однажды снова смогу сесть в одесский трамвай, открыть окно и сказать своим друзьям: «Добро пожаловать в Одессу».

Ранее мы рассказывали о Люстдорфе — почему село у моря получило трамвай раньше Одессы.

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Автор — Борис ТЫНКА, редактор — Иван СВИЩ