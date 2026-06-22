Ключевые моменты:
- Подачу воды прекратят в 9:00, а восстановить водоснабжение планируют к 23:55.
- Под отключение попали десятки жилых домов на трех крупных улицах поселка Котовского.
- Коммунальщики просят прощения за временные неудобства, горячая линия предприятия будет работать круглосуточно.
Как сообщает Одесский городской совет со ссылкой на филиал «Инфоксводоканал», ремонтные бригады будут работать на водопроводе в течение всего дня.
Воду отключат с 9:00 до 23:55 по следующим адресам:
- ул. Академика Заболотного, 57, 57/2, 57/2А;
- ул. Марсельская, 32, 32/1-3, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/1-3;
- ул. Семена Палия, 73, 73к1, 77, 77/1-2, 83, 83/1-3, 93, 93А, 97, 99.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства. Задать вопросы или уточнить информацию одесситы могут круглосуточно по телефонам:
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155.
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