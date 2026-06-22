Нет воды

Ключевые моменты:

  • Подачу воды прекратят в 9:00, а восстановить водоснабжение планируют к 23:55.
  • Под отключение попали десятки жилых домов на трех крупных улицах поселка Котовского.
  • Коммунальщики просят прощения за временные неудобства, горячая линия предприятия будет работать круглосуточно.

Как сообщает Одесский городской совет со ссылкой на филиал «Инфоксводоканал», ремонтные бригады будут работать на водопроводе в течение всего дня.

Воду отключат с 9:00 до 23:55 по следующим адресам:

  • ул. Академика Заболотного, 57, 57/2, 57/2А;
  • ул. Марсельская, 32, 32/1-3, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/1-3;
  • ул. Семена Палия, 73, 73к1, 77, 77/1-2, 83, 83/1-3, 93, 93А, 97, 99.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства. Задать вопросы или уточнить информацию одесситы могут круглосуточно по телефонам:

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155.

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