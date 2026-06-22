Ключевые моменты:

Подачу воды прекратят в 9:00, а восстановить водоснабжение планируют к 23:55.

Под отключение попали десятки жилых домов на трех крупных улицах поселка Котовского.

Коммунальщики просят прощения за временные неудобства, горячая линия предприятия будет работать круглосуточно.

Как сообщает Одесский городской совет со ссылкой на филиал «Инфоксводоканал», ремонтные бригады будут работать на водопроводе в течение всего дня.

Воду отключат с 9:00 до 23:55 по следующим адресам:

ул. Академика Заболотного, 57, 57/2, 57/2А;

ул. Марсельская, 32, 32/1-3, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/1-3;

ул. Семена Палия, 73, 73к1, 77, 77/1-2, 83, 83/1-3, 93, 93А, 97, 99.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства. Задать вопросы или уточнить информацию одесситы могут круглосуточно по телефонам:

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-17-00-155.

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