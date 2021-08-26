Готовимся праздновать день города, амбиции каякеров и камеры наблюдения: новости Одессы за 25 августа

В среду, 25 августа 2021 года, «Одесская жизнь» писала о следующих значимых событиях Одессы и области.

Появилась полная программа празднования Дня города

В горсовете члены историко-топонимической комиссии предложили присвоить зеленой зоне между Дерибасовской, улицей Леха Качиньского и Польским спуском название «Польский сквер».

В Одессе планируется установить еще 9 камер автоматической фиксации превышения скорости.

Верховная рада поддержала законопроект про Большой герб Украины. Правда, он немного отличается от эскиза, который победил на конкурсе в прошлом году.

В части Суворовского района Одессы и Одесского района области отключат временно воду.

«Одесская Жизнь» разбиралась, почему олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказывается от украинского паспорта?

И что за американец наделал шума в Одессе своей российской футболкой.

Еще один туристический символ города “Якорь-сердце” появился при въезде в Одессу, на пересечении улиц Грушевского, Агрономической и Промышленной.

Одесский Центр Каякинга намерен установить уникальный рекорд: устроить самый массовый заплыв в море на каяках и SUP-досках.

Директор одесской детской городской поликлиники №6 Сергей Горищак получил из рук президента Владимира Зеленского награду – орден «За заслуги» III степени.

А погода подготовила сюрприз в виде столкновения атмосферных фронтов.

Читайте также главные новости Одессы за 24 авгуса, день, когда город, вместе со всей страной отмечал День Независмости.