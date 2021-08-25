Одесский детский врач получил орден из рук Зеленского

Церемония награждения состоялась в День независимости Украины, 24 августа, во время парада в Киеве.

Сергей Горищак родился в Одессе в 1977 году. Окончил школу №83 и Одесский национальный медицинский университет. Кандидат медицинских наук, детский нейрохирург.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в ходе торжеств по случаю 30-летия независимости Украины в Киеве президент присвоил почетное звание Героя Украины и вручил другие высокие государственные награды ряду военнослужащих (некоторым посмертно), спортсменов, деятелей культуры, ученых, медиков и учителей.

Напомним, ранее известной в Одессе волонтеру и руководителю благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерине Ножевниковой присвоили звание почетного гражданина Одесской области.

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