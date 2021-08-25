24 августа Верховная рада поддержала законопроект про Большой герб Украины. Правда, он немного отличается от эскиза, который победил на конкурсе в прошлом году. Но сути это не меняет.

Давайте разберемся, насколько это событие важно для Украины.

Почему во всех новостях пишут про этот герб?

Потому что это историческое событие. За 30 лет независимости Украина только сейчас получила полный набор государственных символов: флаг, гимн и два герба, большой и малый. Малый герб все знают — это тризуб. А вот Большой герб, согласно Конституции, должен состоять из тризуба и герба Войска Запорожского.

Когда принимали Конституцию, то в Верховной раде не пришли к единому мнению насчет того, как все-таки должен выглядеть Большой герб. Поэтому отложили этот вопрос на будущее, записав в Конституции условие — Большой герб появится только тогда, когда за него проголосует не менее 2/3 Верховной рады. Понадобился не один десяток лет, прежде чем это случилось.

Как-то это долго. А в чем причина?

За все эти годы было много дискуссий по поводу Большого герба. Геральдисты вообще считают, что Украине достаточно одного тризуба. Его знают во всем мире и он прекрасно справляется с ролью государственно символа.

Во многих эскизах, которые участвовали в конкурсах, были ошибки и неточности. Одним не нравилось изображение короны или галицкого льва. Другие считали, что Герб низового Войска Запорожского должен выглядеть иначе, а одежда козака слишком театральная. А третьи были уверены, что принятие Большого герба откроет широкие возможности для коррупции. Ведь придется вносить изменения в документы и перекрашивать фасады.

Было четыре конкурса по выбору эскиза герба, а в 2009 году Кабмин даже утвердил проект — но дальше разговоров дело не продвинулось.

И как Большой герб собираются использовать?

Согласно законопроекту, Большой герб в обязательном порядке воспроизводится на официальных символах президента Украины. На фасадах президентских резиденций, на здании Верховной рады, Кабинета министров и судов. Изображение Большого герба появится на печатях всех вышеперечисленных учреждений.

Если Нацбанк примет соответствующее решение, то Большой герб можно использовать на деньгах. Кроме того, физические лица и организации тоже смогут пользоваться гербом.

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Фото: liga.net, novynarnia.com

