Одесские каякеры замахнулись на уникальный рекорд и приглашают поучаствовать всех желающих

Одесский Центр Каякинга намерен установить уникальный рекорд: устроить самый массовый заплыв в море на каяках и SUP-досках. Свой рекорд каякеры хотят приурочить ко Дню рождения Одессы, отмечаемому 2 сентября, а также отметить таким образом начало «бархатного сезона».

Как сообщают организаторы мероприятия у себя в Facebook, поучаствовать в заплыве могут все желающие.

«Уже 2-го сентября мы поставим новый рекорд как самый массовый заплыв на каяках и SUP на рассвете, чтобы поздравить любимый город с Днем Рождения, вырисовать фигуру из плавсредств на воде и кайфануть в окружении классной компании. Обещаем: будет жарко. Давайте докажем всей стране, что Одесса – действительно южная столица, в которой проснуться в 4 утра и встретить рассвет в море уже давно стало традицией»,

– говорится в сообщении.

Заплыв состоится на одесском пляже Ланжерон.

При этом в Центре информируют о стоимости аренды плавсредств:

одноместный каяк – 400 грн;

двухместный каяк – 800 грн;

SUP-доска – 400 грн.

Получить дополнительную информацию можно здесь.

Ранее одесские каякеры растянули в море сине-желтый флаг, а в День независимости Украины, 24 августа, изобразили из 30-ти лодок украинский тризуб. Действо происходило на 14-й станции Фонтана.

Фото с Facebook-страницы Одесского Центра Каякинга, видео: Думская