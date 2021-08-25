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В Одессе будут следить за водителями еще 9 видеокамер – адреса

В Одессе будут следить за водителями еще 9 видеокамер – адреса

В Одессе планируется установить еще 9 камер автоматической фиксации превышения скорости.

Проект соответствующего решения вынесен на рассмотрение исполкома городского совета. А окончательное решение депутаты горсовета должны принять на очередной сессии 15 сентября.

Согласно проекту, 6 из 9 видеокамер планируется установить на поселке Котовского. В целом стали известны такие адреса:

  1. Южная дорога, 2 (в сторону центра);
  2. Николаевская дорога, 205 (в сторону поселка Котовского);
  3. проспект Небесной Сотни, 4 (в направлении улицы Левитана);
  4. ул. Семена Палия, 80 (в сторону ул. Академика Заболотного);
  5. ул. Семена Палия, 25а ( в направлении Южной дороги);
  6. пр. Шевченко, 4 (в направлении ул. Семинарской);
  7. пр. Добровольского, 123а (в направлении ул. Генерала Бочарова);
  8. Южная дорога, 39 (в направлении поселка Котовского);
  9. Николаевская дорога, 287 (в сторону поселка Котовского).

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе коммунальщики начали устанавливать информационно-указательные дорожные знаки фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Читайте далее: Новые камеры видеофиксации: где в Одессе не стоит разгоняться?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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