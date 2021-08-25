В Одессе будут следить за водителями еще 9 видеокамер – адреса

В Одессе планируется установить еще 9 камер автоматической фиксации превышения скорости.
Проект соответствующего решения вынесен на рассмотрение исполкома городского совета. А окончательное решение депутаты горсовета должны принять на очередной сессии 15 сентября.
Согласно проекту, 6 из 9 видеокамер планируется установить на поселке Котовского. В целом стали известны такие адреса:
- Южная дорога, 2 (в сторону центра);
- Николаевская дорога, 205 (в сторону поселка Котовского);
- проспект Небесной Сотни, 4 (в направлении улицы Левитана);
- ул. Семена Палия, 80 (в сторону ул. Академика Заболотного);
- ул. Семена Палия, 25а ( в направлении Южной дороги);
- пр. Шевченко, 4 (в направлении ул. Семинарской);
- пр. Добровольского, 123а (в направлении ул. Генерала Бочарова);
- Южная дорога, 39 (в направлении поселка Котовского);
- Николаевская дорога, 287 (в сторону поселка Котовского).
Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе коммунальщики начали устанавливать информационно-указательные дорожные знаки фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
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