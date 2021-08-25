Въезд в Одессу украсил «Якорь-Сердце»: где установили символ города

Туристический символ Одессы появился при въезде в Одессу, , на пересечении улиц Грушевского, Агрономической и Промышленной.

Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства Одесского городского совета.

Арт –объект установлен на внебюджетные средства.

В сообщении департамента сказано, что установка «якоря-сердца» является подарком всем одесситам, сделанным этой структурой ко Дню государственного флага Украины. Этот праздник страна отметила 23 августа.

Это не первый такой арт-объект в Одессе. «Якорь-Сердце» стоит в центре Одессы – на улице Пушкинской и на Канатной, напротив приморской райадминистрации.

Первая скульптурная композиция, изображающая туристический логотип Одессы авторства известного дизайнера Артемия Лебедева, появилась у музея морфлота на углу Пушкинской и Ланжероновской улиц в 2012 году.

Также несколько своих «сердец» в виде якорей Одесса подарила городам-побратимам.

Еще по теме:

«Порше» протаранил туристический логотип Одессы

Одесское якорь-сердце теперь красуется на Кипре

Одесса отдала свое сердце-якорь Генуе: где еще в мире стоят такие памятники?

Фото Департамента городского хозяйства Одесского городского совета