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Въезд в Одессу украсил «Якорь-Сердце»: где установили символ города

Въезд в Одессу украсил «Якорь-Сердце»: где установили символ города

Туристический символ Одессы появился при въезде в Одессу, , на пересечении улиц Грушевского, Агрономической и Промышленной.

Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства Одесского городского совета.

Арт –объект установлен на внебюджетные средства.

В сообщении департамента сказано, что установка «якоря-сердца» является подарком всем одесситам, сделанным этой структурой ко Дню государственного флага Украины. Этот праздник страна отметила 23 августа.

Это не первый такой арт-объект в Одессе. «Якорь-Сердце» стоит в центре Одессы – на улице Пушкинской и на Канатной, напротив приморской райадминистрации.

Первая скульптурная композиция, изображающая туристический логотип Одессы авторства известного дизайнера Артемия Лебедева, появилась у музея морфлота на углу Пушкинской и Ланжероновской улиц в 2012 году.

Также несколько своих «сердец» в виде якорей Одесса подарила городам-побратимам.

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Фото Департамента городского хозяйства Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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