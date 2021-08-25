Въезд в Одессу украсил «Якорь-Сердце»: где установили символ города

Туристический символ Одессы появился при въезде в Одессу, , на пересечении улиц Грушевского, Агрономической и Промышленной.
Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства Одесского городского совета.
Арт –объект установлен на внебюджетные средства.
В сообщении департамента сказано, что установка «якоря-сердца» является подарком всем одесситам, сделанным этой структурой ко Дню государственного флага Украины. Этот праздник страна отметила 23 августа.
Это не первый такой арт-объект в Одессе. «Якорь-Сердце» стоит в центре Одессы – на улице Пушкинской и на Канатной, напротив приморской райадминистрации.
Первая скульптурная композиция, изображающая туристический логотип Одессы авторства известного дизайнера Артемия Лебедева, появилась у музея морфлота на углу Пушкинской и Ланжероновской улиц в 2012 году.
Также несколько своих «сердец» в виде якорей Одесса подарила городам-побратимам.
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Фото Департамента городского хозяйства Одесского городского совета