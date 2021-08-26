Куда пойти в Одессе в День города: полная программа

Отмечать день города в Одессе начнут уже завтра, 27 августа и праздничные события будут длится 5 сентября. «Одесская Жизнь» предлагает своим читателям полный список официальных событий и мероприятий, подготовленный горисполкомом.
Основные события:
- 27 августа, 16:00 – Показ фильма «Улыбка львицы», посвященный столетию Одесского зоопарка. Место – Одесская киностудия, французский бульвар, 33.
- 28 августа, 18:00 – Традиционный фестиваль «Рыжий город». Участники пройдут маршем от памятника Дюку до Летнего театра, где состоится концерт.
- 28 августа, 19:00 – VII Международный музыкальный фестиваль BLACK SEA MUSIC FEST.
- 29 августа, 00:00 – 6:00 Ночной марафон «Южный рассвет». Место – Трасса здоровья
- 30 августа-1 сентября – Традиционный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада». В программе уличные шоу Open air performanсe, «Парад клоунов», «Клоун-шоу» и «Клоун-марафон».
2 сентября – День города:
- Состоится традиционное возложение Почетными гражданами города цветов к памятникам: И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, Атаману Головатому, М.С. Воронцову, Основателям Одессы, Дюку де Ришелье.
- 10:00 – Торжественная церемония поднятия флага города на Думской площади.
- 09:00-16:00 на Приморском бульваре – выставка одесских инсталляций.
- 10:00-13:00 на Приморском бульваре – Фестиваль декоративно-прикладного искусства – выставка работ и мастер-классы победителей городского конкурса «Звездная юность Одессы».
- 11:30 – Открытие на Памятном знаке городов-побратимов и городов-партнеров Одессы таблички города Момбасы.
- 12:00 – Торжественное открытие новых имен на Аллее Звезд Одессы.
- 19:00 на Потемкинской лестнице – гала-концерт и праздничный фейерверк.
Праздничные концертные программы с участием творческих коллективов, выставки фоторабот, тематические флешмобы, мастер-классы, выставки-ярмарки пройдут во всех районах Одессы.
Кроме того, в рамках празднования Дня города для подопечных социальных центров Одессы пройдут праздничные мероприятия, конкурсы и поздравления, а для детей льготных категорий – посещение дельфинария, Одесского биопарка и аттракционов.
4-5 сентября состоятся Международные соревнования по плаванию на открытой воде «Oceanman Odesa-2021».
Полная програма:
|
Заходи
|
Місце проведення
|
27 серпня 16:00
|
Прем’єра художнього фільму «Посмішка левиці» до 100-річчя заснування Одеського зоопарку
|
Одеська кіностудія (Французький бул, 33)
|
27 – 30 серпня
|
ХХIІ Загальнонаціональний конкурс «Українська мова – мова єднання»
|
За окремим графіком
|
28 серпня
18:00
19:00
|
Фестиваль «Руде місто»:
– парад учасників;
– святковий концерт
|
Приморський бульвар (пам’ятник Дюку де Рішельє) –
Думська площа –
вул. Ланжеронівська – вул. Пушкінська – вул. Дерибасівська – Літній театр
(Міський сад)
Літній театр
(Міський сад)
|
28 серпня
19:00
|
Концерт-відкриття VII Міжнародного музичного фестивалю «BLACK SEA MUSIC FEST»
|
Думська площа
|
29 – 31 серпня
01 – 02 вересня
|
Відвідання дітьми пільгових категорій.
– дельфінарію;
– Одеського біопарку;
– атракціонів
|
Пляж «Ланжерон»
Тираспольське шосе, 22ж
Просп. Добровольського, 106
Вул. Героїв оборони Одеси, 60а
Вул. Сергія Ядова, 28
Вул. Кримська, 82
|
29 серпня 00:00 – 06:00
|
Спортивно-масовий легкоатлетичний захід «Нічний марафон «Південний світанок»
|
Траса здоров’я
|
30 серпня – 03 вересня
|
Конкурси, вікторини та привітання, присвячені святкуванню Дня міста у 2021 році, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
|
Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12а)
Комунальна установа «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
(вул. Іогана Гена, 19-В)
|
30 серпня – 05 вересня
|
Фотовиставка «З любов’ю до Одеси. Малиновський район»
|
Фоє Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради
(вул: Генерала Петрова, 22)
|
30 серпня
|
Виставка дитячого малюнка вихованців Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Моряна»
|
1-й поверх Приморської районної адміністрації Одеської міської ради
(вул: Канатна, 134)
|
30 серпня
11:00 – 12:30
31 серпня
15:00 – 17:00
01 вересня
11:00 – 12:00
01 вересня
13:00 – 14:00
01 вересня
15:00 – 17:00
|
Х Міжнародний фестиваль клоунів та мімів «КОМЕДІАДА».
– відкриття;
– вуличне шоу «Open air performanсe»;
– вуличне шоу «Парад клоунів»;
– вуличне шоу для всієї родини «Клоун-шоу»;
– гала-шоу «Клоун-марафон» з урочистим нагородженням переможців фестивалю
|
Будинок клоунів
(вул: Ольгіївська, 23)
Міський сад
Приморський бульвар (пам’ятник Дюку де Рішельє) –Думська площа –
вул. Ланжеронівська – Театральна площа – вул. Рішельєвська – вул. Дерибасівська – Міський сад
Літній театр
(Міський сад)
Літній театр
(Міський сад)
|
31 серпня – 05 вересня 2021 року
|
Онлайн-виставка дитячих фоторобіт «Одеса – улюблене місто»
|
Соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», канал «YouTube» (#Одесаулюбленемісто)
|
Серпень – вересень
|
Міський дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Біла акація»
|
Одеський палац дитячої
та юнацької творчості
«Біла акація»
(вул. Космонавта
Комарова, 8)
|
01 вересня
|
Свято першого дзвоника у закладах загальної середньої освіти міста
|
Заклади загальної середньої освіти міста
|
01 вересня
|
Проведення єдиного тематичного уроку «Історія Одеси: минуле та сьогодення»
|
Заклади загальної середньої освіти міста
|
01 вересня
12:00
|
Свято Суворовського району м. Одеси «Тобі, моя Одесо, присвячується!»:
– святкова концертна програма;
– майстер-класи з образотворчого та декоративного мистецтва»;
– тематичний флешмоб «Живи, моя Одесо, живи та процвітай!»
|
Просп. Добровольського, 106 – 106а
(територія скверу та майданчики біля будівель Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради та
Комунального позашкільного навчального закладу
«Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка»)
|
02 – 05 вересня
|
Книжкові виставки, тематичні зустрічі, присвячені святкуванню Дня міста Одеси
|
Міські та шкільні бібліотеки міста
|
02 вересня
08:30
|
Традиційне покладання Почесними громадянами міста Одеси квітів до пам’ятників:
– Й.М. Дерибасу;
– Г.Г. Маразлі;
– Отаману Головатому;
– М.С. Воронцову;
– Засновникам Одеси;
– Дюку де Рішельє
|
Вул. Дерибасівська
Вул. Маразліївська
Старобазарний сквер
Соборна площа
Катерининська площа
Приморський бульвар
|
02 вересня
09:00 – 16:00
|
Виставка одеських інсталяцій
|
Приморський бульвар
|
02 вересня
10:00 – 13:00
|
Фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва – виставки робіт та майстер-класи переможців міського конкурсу «Зоряна юність Одеси»
|
Приморський бульвар
|
02 вересня
10:00
|
Урочиста церемонія підняття прапора міста Одеси
|
Думська площа
|
02 вересня
11:30
|
Відкриття на Пам’ятному знаці міст-побратимів та міст-партнерів м. Одеси таблички міста Момбаси
|
Думська площа
|
02 вересня
12:00
|
Урочисте відкриття нових імен на Алеї Зірок міста Одеси
|
Вул. Ланжеронівська
|
02 вересня
13:00
|
Виступ оркестру Головного управління Національної поліції в Одеській області
|
Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї
(вул. Дача Ковалевського, 119А)
|
02 вересня
17:00
|
Культурологічний проєкт «День народження мами»
|
Вул. Адмірала
Лазарева, 16
|
02 вересня 19:00
|
Гала-концерт на Потьомкінських сходах.
Святковий феєрверк
|
Потьомкінські сходи
|
02 вересня
|
Публікація відеопривітань до Дня міста Одеси від мерів поріднених міст, делегації яких не зможуть відвідати м. Одесу
|
Офіційний вебсайт Одеської міської ради, сторінка Департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради у соціальній мережі «Фейсбук»
|
03 вересня
11:00
|
Презентація проєкту «Одеські хронописи. свідки історії на шпальтах грецькомовної періодики початку ХХ століття»
|
Одеська національна наукова бібліотека
(вул. Пастера, 13)
|
03 вересня
(за окремим графіком)
|
Урочисте привітання Одеським міським головою Трухановим Г.Л. першого новонародженого та всіх немовлят у пологових будинках, які народилися 02 вересня
|
Пологові будинки міста Одеси
|
03 вересня
15:00
|
Святкування 25-річчя з дня заснування Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»
|
Одеський обласний академічний російський драматичний театр
(вул: Грецька, 48)
|
04 вересня
12:00
|
Святковий концерт за участю дитячих колективів «Місто наших мрій»
|
Просп: Академіка Глушка, 2
(біля фонтана)
|
04 вересня
15:00
|
Святкова концертна програма для мешканців Суворовського району міста Одеси за ініціативою Громадської організації «Дбайливе серце»
|
Площа біля фонтана на Кримському бульварі ріг вул: Академіка Заболотного
|
04 – 05 вересня
11:00
|
Свято Малиновського району міста Одеси «Наше місто – рідний серцю дім»:
– святкова концертна програма за участю творчих колективів;
– майстер-класи з образотворчого та декоративного мистецтва
|
ПКтаВ ім: Горького
(вул: Космонавтів, 17в)
|
04 – 05 вересня
|
Міжнародні змагання з плавання на відкритій воді «Oceanman Odesa-2021»
|
Пляж «Ланжерон»
|
За окремим графіком
|
Привітання та заходи для підопічних:
– Комунальної установи «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона»;
– Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району м. Одеси»;
– Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району м. Одеси»;
– Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району м. Одеси»;
– Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району м.Одеси»
|
Вул: Героїв Крут, 12,
вул: Педагогічна, 24
Вул: Генерала Петрова, 8
Вул: Богдана Хмельницького, 62
Просп: Добровольського, 120-а
Вул: Ніжинська, 42
А вот как отметила свой день рождений Одесса год назад: День города и много открытий: что произошло в Одессе 2 сентября