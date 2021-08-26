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Куда пойти в Одессе в День города: полная программа

Куда пойти в Одессе в День города: полная программа

Отмечать день города в Одессе начнут уже завтра, 27 августа и праздничные события будут длится 5 сентября. «Одесская Жизнь» предлагает своим читателям полный список официальных событий и мероприятий, подготовленный горисполкомом.

Основные события:

 

  • 27 августа, 16:00 – Показ фильма «Улыбка львицы», посвященный столетию Одесского зоопарка. Место – Одесская киностудия, французский бульвар, 33.
  • 28 августа, 18:00 – Традиционный фестиваль «Рыжий город». Участники пройдут маршем от памятника Дюку до Летнего театра, где состоится концерт.
  • 28 августа, 19:00  – VII Международный музыкальный фестиваль BLACK SEA MUSIC FEST.
  • 29 августа, 00:00 – 6:00 Ночной марафон «Южный рассвет». Место – Трасса здоровья
  • 30 августа-1 сентября – Традиционный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада». В программе уличные шоу Open air performanсe, «Парад клоунов», «Клоун-шоу» и «Клоун-марафон».

 

2 сентября – День города:

 

  •  Состоится традиционное возложение Почетными гражданами города цветов к памятникам: И.М. Дерибасу, Г.Г. Маразли, Атаману Головатому, М.С. Воронцову, Основателям Одессы, Дюку де Ришелье.
  • 10:00 – Торжественная церемония поднятия флага города на Думской площади.
  • 09:00-16:00 на Приморском бульваре – выставка одесских инсталляций.
  • 10:00-13:00 на Приморском бульваре – Фестиваль декоративно-прикладного искусства – выставка работ и мастер-классы победителей городского конкурса «Звездная юность Одессы».
  • 11:30 – Открытие на Памятном знаке городов-побратимов и городов-партнеров Одессы таблички города Момбасы.
  • 12:00 – Торжественное открытие новых имен на Аллее Звезд Одессы.
  • 19:00 на Потемкинской лестнице – гала-концерт и праздничный фейерверк.

Праздничные концертные программы с участием творческих коллективов, выставки фоторабот, тематические флешмобы, мастер-классы, выставки-ярмарки пройдут во всех районах Одессы.

Кроме того, в рамках празднования Дня города для подопечных социальных центров Одессы пройдут праздничные мероприятия, конкурсы и поздравления, а для детей льготных категорий – посещение дельфинария, Одесского биопарка и аттракционов.

4-5 сентября состоятся Международные соревнования по плаванию на открытой воде «Oceanman Odesa-2021».

Полная програма:

 

Заходи

Місце проведення

27 серпня 16:00

Прем’єра художнього фільму «Посмішка левиці» до 100-річчя заснування Одеського зоопарку

Одеська кіностудія  (Французький бул, 33)

27 – 30 серпня

ХХIІ Загальнонаціональний конкурс «Українська мова – мова єднання»

За окремим графіком

28 серпня

18:00

19:00

Фестиваль «Руде місто»:

– парад учасників;

– святковий концерт

Приморський бульвар (пам’ятник Дюку де Рішельє) –

Думська площа –

вул. Ланжеронівська – вул. Пушкінська – вул. Дерибасівська – Літній театр

(Міський сад)

Літній театр

(Міський сад)

28 серпня

19:00

Концерт-відкриття VII Міжнародного музичного фестивалю «BLACK SEA MUSIC FEST»

Думська площа

 29 – 31 серпня

01 – 02 вересня

Відвідання дітьми пільгових категорій.

– дельфінарію;

– Одеського біопарку;

– атракціонів

Пляж «Ланжерон»

Тираспольське шосе, 22ж

Просп. Добровольського, 106

Вул. Героїв оборони Одеси, 60а

Вул. Сергія Ядова, 28

Вул. Кримська, 82

29 серпня 00:00 – 06:00

Спортивно-масовий легкоатлетичний захід «Нічний марафон «Південний світанок»

Траса здоров’я

30 серпня – 03 вересня

Конкурси, вікторини та привітання, присвячені святкуванню Дня міста у 2021 році, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»

(вул. Героїв Крут, 12а)

Комунальна установа «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

(вул. Іогана Гена, 19-В)

30 серпня – 05 вересня

Фотовиставка «З любов’ю до Одеси. Малиновський район»

Фоє Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради

(вул: Генерала Петрова, 22)

30 серпня

Виставка дитячого малюнка вихованців Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Моряна»

1-й поверх Приморської районної адміністрації Одеської міської ради

(вул: Канатна, 134)

 30 серпня

11:00 – 12:30

31 серпня

15:00 – 17:00

01 вересня

 11:00 – 12:00

01 вересня

13:00 – 14:00

01 вересня

15:00 – 17:00

Х Міжнародний фестиваль клоунів та мімів «КОМЕДІАДА».

– відкриття;

– вуличне шоу «Open air performanсe»;

– вуличне шоу «Парад клоунів»;

– вуличне шоу для всієї родини «Клоун-шоу»;

– гала-шоу «Клоун-марафон» з урочистим нагородженням переможців фестивалю

Будинок клоунів

(вул: Ольгіївська, 23)

Міський сад

Приморський бульвар (пам’ятник Дюку де Рішельє) –Думська площа –

 вул. Ланжеронівська – Театральна площа – вул. Рішельєвська –   вул. Дерибасівська – Міський сад

Літній театр

(Міський сад)

Літній театр

(Міський сад)

31 серпня – 05 вересня 2021 року

Онлайн-виставка дитячих фоторобіт  «Одеса – улюблене місто»

Соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», канал «YouTube» (#Одесаулюбленемісто)

Серпень – вересень

Міський дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Біла акація»

Одеський палац дитячої

та юнацької творчості

 «Біла акація»

(вул. Космонавта

Комарова, 8)

01 вересня

Свято першого дзвоника у закладах загальної середньої освіти міста

Заклади загальної середньої освіти міста

01 вересня

Проведення єдиного тематичного уроку «Історія Одеси: минуле та сьогодення»

Заклади загальної середньої освіти міста

01 вересня

12:00

Свято Суворовського району м. Одеси «Тобі, моя Одесо, присвячується!»:

– святкова концертна програма;

– майстер-класи з образотворчого та декоративного мистецтва»;

– тематичний флешмоб «Живи, моя Одесо, живи та процвітай!»

Просп. Добровольського, 106 – 106а

(територія скверу та майданчики біля будівель Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради та

Комунального позашкільного навчального закладу

«Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка»)

02 – 05 вересня

Книжкові виставки, тематичні зустрічі, присвячені святкуванню Дня міста Одеси

Міські та шкільні бібліотеки міста

02 вересня

08:30

Традиційне покладання Почесними громадянами міста Одеси квітів до пам’ятників:

– Й.М. Дерибасу;

– Г.Г. Маразлі;

– Отаману Головатому;

– М.С. Воронцову;

– Засновникам Одеси;

– Дюку де Рішельє

Вул. Дерибасівська

Вул. Маразліївська

Старобазарний сквер

Соборна площа

Катерининська площа

Приморський бульвар

02 вересня

09:00 – 16:00

Виставка одеських інсталяцій

Приморський бульвар

02 вересня

10:00 – 13:00

Фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва – виставки робіт та майстер-класи переможців міського конкурсу «Зоряна юність Одеси»

Приморський бульвар

02 вересня

10:00

Урочиста церемонія підняття прапора міста Одеси

Думська площа

02 вересня

11:30

Відкриття на Пам’ятному знаці міст-побратимів та міст-партнерів м. Одеси таблички міста Момбаси

Думська площа

02 вересня

12:00

Урочисте відкриття нових імен на Алеї Зірок міста Одеси

Вул. Ланжеронівська

02 вересня

13:00

Виступ оркестру Головного управління Національної поліції в Одеській області

Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї

(вул. Дача Ковалевського, 119А)

02 вересня

17:00

Культурологічний проєкт «День народження мами»

Вул. Адмірала

Лазарева, 16

02 вересня 19:00

Гала-концерт на Потьомкінських сходах.

Святковий феєрверк

Потьомкінські сходи

02 вересня

Публікація відеопривітань до Дня міста Одеси від мерів поріднених міст, делегації яких не зможуть відвідати м. Одесу

Офіційний вебсайт Одеської міської ради,  сторінка Департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради у соціальній мережі «Фейсбук»

03 вересня

11:00

Презентація проєкту «Одеські хронописи. свідки історії на шпальтах грецькомовної періодики початку ХХ століття»

Одеська національна наукова бібліотека

(вул. Пастера, 13)

03 вересня

(за окремим графіком)

Урочисте привітання Одеським міським головою Трухановим Г.Л. першого новонародженого та всіх немовлят у пологових будинках, які народилися 02 вересня

Пологові будинки міста Одеси

03 вересня

15:00

Святкування 25-річчя з дня заснування Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»

Одеський обласний академічний російський драматичний театр

 (вул: Грецька, 48)

04 вересня

12:00

Святковий концерт за участю дитячих колективів «Місто наших мрій»

Просп: Академіка Глушка, 2

(біля фонтана)

04 вересня

15:00

Святкова концертна програма для мешканців Суворовського району міста Одеси за ініціативою Громадської організації «Дбайливе серце»

Площа біля фонтана на Кримському бульварі ріг вул: Академіка Заболотного

04 – 05 вересня

11:00

Свято Малиновського району міста Одеси «Наше місто – рідний серцю дім»:

– святкова концертна програма за участю творчих колективів;

– майстер-класи з образотворчого та декоративного мистецтва

ПКтаВ ім: Горького

(вул: Космонавтів, 17в)

04 – 05 вересня

Міжнародні змагання з плавання на відкритій воді «Oceanman Odesa-2021»

Пляж «Ланжерон»

За окремим графіком

Привітання та заходи для підопічних:

– Комунальної установи «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона»;

– Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району  м. Одеси»;

– Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району  м. Одеси»;

– Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району м. Одеси»;

– Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району  м.Одеси»

Вул: Героїв Крут, 12,

вул: Педагогічна, 24

Вул: Генерала Петрова, 8

Вул: Богдана Хмельницького, 62

Просп: Добровольського, 120-а

Вул: Ніжинська, 42

А вот как отметила свой день рождений Одесса год назад: День города и много открытий: что произошло в Одессе 2 сентября

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