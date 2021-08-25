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Завтра над Одессой столкнутся атмосферные фронты: контрасты погоды удивят

Завтра над Одессой столкнутся атмосферные фронты: контрасты погоды удивят

С запада в Украину пришел холодный циклон «Ник». 26 августа в части страны установится «осенняя» температура, в другой останется летняя жара. А вот там, где столкнутся теплый и холодный фронты, возможны дожди, грозы и град.

Об этом сообщает ресурс @ua_meteo.

Одесская область как раз находится в зоне столкновения этих атмосферных фронтов. Поэтому, кроме возможных осадков, в регионе будут сильные температурные контрасты. В северных районах температура может составить +20, а в южных +27 и выше.

По стране же западные, северные, часть центральных областей окажутся в тылу циклона, с осенней температурой воздуха.

Летняя погода удержится на востоке страны, части областей центра и в большинстве южных регионов.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, каких климатических перемен ждать в Одессом регионе: Солнечный удар, или Как меняется климат в Одессе?

Карта @ua_meteo, иллюстрация PNGtree.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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