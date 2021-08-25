Стало известно, что за американец наделал шума в Одессе своей российской футболкой

Парень действительно гражданин США. Его зовут Джаред Йингер. Но фанатеет он от России и всего российского.

Сейчас Джаред пишет свою фамилию на русский манер – Йингеров. Об этом можно судить из его страниц в социальных сетях. А свою скандальную футболку с надписью «Russia» в цветах российского триколора молодой человек привез в Одессу из Лас-Вегаса, где и проживает.

Помимо ношения футболки, он обклеил свой автомобиль наклейками с надписью «Россия». А на обложке своего профиля в Facebook Джаред разместил фэйковую карту России, где в территорию этого государства включены все страны, землями которых когда-то владела Российская империя.

Парень родом из России и теперь романтизирует свою историческую родину, которую даже не помнит, потому что его увезли из страны в шесть лет. Особенно его восхищает огромная площадь территории России.

Возможно, как раз эта карта и сыграла с Джаредом злую шутку. Он мог подумать, что карта настоящая и Одесса является частью России. Об особенностях взаимоотношений современных Украины и Российской федерации парень мог быть даже не в курсе. Почему – читайте чуть ниже.

Джаред называет себя путешественником и действительно побывал во многих странах мира, если судить по его селфи в facebook. Например, перед поездкой в Украину он ездил в Токио болеть за сборную России на олимпиаде. Парадоксально тут то, что страну своего обожания – Россию, он никогда не посещал. По крайней мере он не сообщает об этом в социальных сетях.

Джаред сирота, и возрасте 6 лет его усыновила американская семья.

Возможно, этим и объясняются особенности его поведения. Дело в том, что американцам в России обычно отдавали на усыновление детей с особенностями развития. Таких детей граждане России усыновлять отказывались, а вот граждане США брали с удовольствием, стремясь обеспечить больным детям такое качество жизни, которого у них никогда не было бы на родине.

Поэтому не удивительно, что Джаред спутал Украину с Россией. Подобную ошибку часто совершают иностранцы, не сильно интересующиеся политической жизнью в странах Восточной Европы.

Так, недавно известный британский кинорежиссер Терри Гиллиам во время своего выступления на Одесском кинофестивале перепутал Украину с Россией.

“Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!” — сказал он публике. Но потом извинился за ошибку, когда зрители на это стали выкрикивать “Слава Украине”.

Если такие интеллектуалы как Гиллиам до сих пор путают два государства, что уж говорить о, возможно, нездоровом обычном американском пареньке.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в центре Одессы задержали загадочного «американца» в футболке Russia, и потом в полиции сообщили, что причиной задержания стала вовсе не футболка-«триколор».