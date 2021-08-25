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В Одессе появится Польский сквер: где именно?

В Одессе появится Польский сквер: где именно?

В горсовете члены историко-топонимической комиссии предложили присвоить зеленой зоне между Дерибасовской, улицей Леха Качиньского и Польским спуском название «Польский сквер».

По данным краеведов и историков, на этом месте — на склонах Карантинной балки — когда-то поселились первые в городе поляки. Здесь они построили хлебные амбары, которые позже перестроили в жилые дома. Теперь за переименование зеленой зоны должны проголосовать депутаты горсовета.

польский сквер

Скрин из презентации пресс-службы Одесского горсовета

Также предлагалось вернуть прежние названия улицам Белинского (сейчас улица Леонтовича) и Островского (сейчас улица Мазепы), переименованным в рамках декоммунизации. Как отмечают, эти деятели культуры никакого отношения к коммунизму не имеют.

Ранее мы рассказывали о том, как будет выглядеть мега-сквер перед Одесской ОГА.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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