Аварійне відключення води в Суворівському районі Одеси 26-27 серпня 2021 року

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, про необхідність проведення ремонтних робіт по заміні запірної арматури діаметром 400 мм.
У зв’язку з чим, з 9:00 26 серпня до 3:00 27 серпня 2021 року, буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Академіка Заболотного, 4-28,
- Жоліо Кюрі, 68-72,
- Д. Ойстраха, 13-23,
- Махачкалінська,
- Семена Палія, 98-134, 103-133,
- Добровольського, 100-156, 113-159,
- Паустовського,
- Генерала Бочарова,
- Академіка Сахарова,
- Висоцького,
- с. Александрівка
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)