Аварійне відключення води в Суворівському районі Одеси 26-27 серпня 2021 року

На углу одесских улиц Генерала Петрова и Ицхака Рабина в результате сильного дождя, который прошел в июле, образовался провал. Сейчас он стал еще больше.

Філія «Інфоксводоканал» інформує, що на прохання управління дорожнього господарства Одеської міської ради для проведення робіт із переключення нового прокладеного водопроводу з 23:00 28 липня 2021 року до 23:00 29 липня 2021 року буде припинено водопостачання споживачів наступних вулиць міста:

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