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Аварійне відключення води в Суворівському районі Одеси 26-27 серпня 2021 року

Аварійне відключення води в Суворівському районі Одеси 26-27 серпня 2021 року

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, про необхідність проведення  ремонтних робіт по заміні запірної арматури діаметром 400 мм.

У зв’язку з чим, з 9:00 26  серпня до 3:00 27 серпня 2021 року, буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • Академіка Заболотного, 4-28,
  • Жоліо Кюрі, 68-72,
  • Д. Ойстраха, 13-23, 
  • Махачкалінська,
  • Семена Палія, 98-134, 103-133,
  • Добровольського, 100-156, 113-159,
  • Паустовського,
  • Генерала Бочарова,
  • Академіка Сахарова,
  • Висоцького,
  • с. Александрівка

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)

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