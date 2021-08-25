За несколько дней до празднования 30-летия независимости Украины стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл отказывается от украинского гражданства. Она живет в США с середины девяностых, но всегда говорила, что хочет вернуться домой.

Давайте разберемся, что могло произойти и какие отношения были у нее с Украиной.

Чем знаменита Оксана Баюл?

Она стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Произошло это в 1994 году на зимних Олимпийских играх в Норвегии. Оксане тогда исполнилось 16 лет. Спортсменка потом признавалась, что планировала участвовать только в следующих играх 1998 года, а не в этих. Тем не менее ее включили в состав сборной.

На тех играх Оксана Баюл получила травму: во время тренировки столкнулась с другой фигуристкой и повредила голень. Ей наложили несколько швов, но уже через два дня, накачанная обезболивающими, украинская фигуристка вышла на лед и уверенно выполнила свою программу. В финале она сделала двойной прыжок (аксель), который потом стал ее визитной карточкой. За свое выступление Оксана Баюл получила золотую медаль.

Во время награждения произошел еще один инцидент. Оказалась, что у организаторов не было гимна Украины, ведь никто не рассчитывал на победу наших спортсменов. Вместо него украинцам предложили гимн СССР, гимн России или олимпийский гимн, но украинская делегация отказалась. Каким-то чудом нашли кассету с записью гимна, однако украинский флаг по ошибке подняли вверх тормашками. После того случая Оксана всегда ставила условие организаторам официальных мероприятий, чтобы у них были приготовлены все атрибуты Украины.

Почему она переехала в США?

Сразу после зимней Олимпиады Оксана Баюл заключила контракт с американцами. Она должна была выступать в знаменитом шоу «Чемпионы на льду». Но в итоге тренер сказала, что есть возможность работать с крупным голливудским агентством William Morris и нужно остаться в Америке.

Оксана Баюл была сиротой, в Украине кроме бабушки у нее никого не было. На тот момент жила и тренировалась в Одессе. Заканчивала одесский педагогический институт Ушинского.

По ее словам, долгое время жила в государственном общежитии на катке. После 1993 года поселилась в маленькой квартирке на Водопроводной у своего тренера Галины Змеевской. Обеспечивала себя сама на заработанные призовые деньги.

В США Оксана участвовала в многочисленных шоу, ее выступления имели бешеную популярность. Правда, карьера в Голливуде ограничилась эпизодическими ролями, но она много снималась для телевидения. Издала несколько книг, открыла свой бизнес и основала дизайнерский бренд одежды Oksana Baiul. Как и многие знаменитости, Оксана часто попадала в скандалы и даже лечилась от алкоголизма в реабилитационной клинике. Но после 2005 года разобралась со своими проблемами, вернувшись в профессиональный спорт.

В своем интервью от 2015 года она говорила, что рано или поздно вернется в Украину. В отличие от других знаменитых спортсменов, Оксана Баюл не отказывалась от своего украинского гражданства, живя в США.

И что произошло? Почему она все-таки решила отказаться?

Сложно сказать. Сама спортсменка в своем Instagram жаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование Дня Независимости. Но в последние 15 лет отношения Оксаны Баюл с Украиной складывались не совсем гладко.

Дело в том, что Оксана пыталась вернуться в Украину в 2010 году. Хотела открыть детскую школу фигурного катания для подготовки спортсменов мирового уровня. По ее словам, она не нашла поддержки в Национальном олимпийском комитете Украины. Ее встретили достаточно холодно. Оксана связывает это с тем, что подала в США иск против своих бывших тренеров и агентов, подозревая их в массовом хищении денег.

Если коротко, то Оксана Баюл полагала, что тренеры Галина Змиевская, Виктор Петренко и еще несколько человек из числа агентов, присваивали ее заработанные деньги, а также нечестно наживались на ее имени. С 1998 по 2006 годы было подано множество исков украинскому государству в защиту финансовых интересов Оксаны Баюл. По ее словам, правительство выплатило ее бывшим агентам около 12 миллионов долларов, а сама Оксана ничего не получила.

Судебные тяжбы Оксаны тянулись вплоть до 2020 года. По двум последним процессам, которые шли в центральном окружном суде Калифорнии, среди ответчиков была указана Украина. Министерство юстиции выделило американским юристам около 12 млн гривен бюджетных средств — для защиты на процессе и в апелляции. Оксана Баюл хотела получить 50 млн долларов, но проиграла в суде.

В начале августа 2021 года Оксана Баюл обратилась к президенту Зеленскому и пожаловалась на коррупцию в Украине. За несколько дней до празднования независимости, она сказала, что откажется от своего украинского гражданства.

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Фото: pbs.twimg.com