Морской парад и мега-концерт: главные новости Одессы в День Независимости

Во вторник, 24 августа 2021 года, Одесса, вместе со всей Украиной, отмечала 30-ю годовщину независимости страны. В праздничный день «Одесская жизнь» писала о следующих событиях Одессы и области.

Праздничное утро в Одессе началось с Марша защитников и патриотов Украины.

Следующим был морской парад с участием кораблей, авиации, водолазов и десантников, а также выставка боевой техники и оборудования на Морском вокзале.

Затем в городе прошли автопробег и вышиванковый фестиваль.

Не обошелся праздник и без провокаций. Кто-то развесил на одесских мостах оскорбления в адрес президента Зеленского.

Досталось и бывшему президенту Порошенко: в того бросали яйцами и облили зеленкой.

В парке Шевченко открыли Шевченковскую аллею с чудо-стихами и чудо-кубом.

А с Одесского железнодорожного вокзала отправился в вояж раритетный старичок-паровоз.

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