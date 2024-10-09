Страшнее, чем в джунглях: стаи агрессивных собак заполонили Рени и нападают на людей

Опасно для жизни

Вот что пишут в соцсетях жители Рени.

Ольга: «Я люблю животных, но то, что сейчас творится в городе, — это просто беда. Мой старший ребенок сам не может выйти на прогулку, ведь панически боится собак. Было два случая, когда стая бросалась на ребенка прямо во дворе. Все мои уговоры и разъяснения, как надо вести себя, когда собаки рядом, уже не помогают — сразу ступор и паника. Итог: самостоятельный ребенок сидит и ждет, когда я освобожусь и мы выйдем на прогулку».

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В.В.С.: «Каждое утро иду на работу — и постоянно на меня нападают собаки целой стаей возле пожарной части. Отбиваюсь сумкой, и так постоянно. У меня аж ноги трясутся, когда я дохожу до центра, потому что знаю, что сейчас будут нападать собаки. Я — взрослый человек, и мне страшно, а что говорить о детях, которые в школу идут?»

Елена Максимова: «Ни в одном другом городе я не видела такого количества бродячих собак! НИ В ОДНОМ! Стыдно за наш город. Приехали из Днепра гости, вышли прогуляться… Дочь гостей, увидев стаи собак, запрыгнула на папу и не слезала всю прогулку… Девочка выросла в Днепре, в Рени она была просто в шоке. Многие наши любители собак сейчас находятся за границей: напишите, пожалуйста, где вы видите такое количество бродячих и агрессивных собак. В Германии? В Австрии? В США? В Румынии? Позор.»

Павел: «Рени — столица Бездомных собак! Я как уехал в другую страну, аж выдохнул, можно просто спокойно гулять по городу…»

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Д.А.: «…Будто это не город для людей, а большая псарня! Люди, проснитесь! У нас дети могут пойти в школу только в сопровождении взрослых — иначе их сожрут! На велосипеде спокойно покататься нереально! Вечером и утром пройтись по городу, чтобы на тебя не набросились собаки, тоже нереально! Спать с открытым окном нереально — лают всю ночь».

Что не так с целым городом?

Почему существует такая проблема? Во-первых, животных защищает закон, поэтому городские власти и их коммунальные службы не могут заняться отловом и физическим уничтожением бродячих собак, как это делалось во времена СССР. Сегодня такие методы — исключены.

Во-вторых, в Рени нет ни одного лицензированного ветеринара, который располагал бы оборудованной операционной и мог бы оперировать животных. Чтобы стерилизовать кошку или собаку, надо ехать в Измаил за 70 километров. Дорожные расходы плюс сама операция — далеко не все имеют такие средства.

Третья составляющая проблемы — бесконтрольное размножение животных. С одной стороны, потомство выводят бездомные собаки в своих стаях. С другой стороны число четвероногих бомжиков увеличивают сами жители:

— Неподалеку от моего дома расположены контейнеры с мусором — там страшно что творится! — рассказывает жительница Рени Марина Ногай. — В этом году я увидела, как возле них остановилась машина, водитель вытащил из багажоика коробку со щенками и оставил ее. Как я узнала позже, их там было 14. За лето они выросли — теперь бегают и кусают прохожих.

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В Рени подбрасывают щенков и котят на рынок, в детсады, во дворы многоэтажек — в надежде, что там их разберут. Разбирают, но не всех. В результате стаи бездомных животных пополняются.

Что делать?

Свою позицию городской голова Игорь Плехов озвучивал неоднократно. На физическое устранение животных никто не пойдет. Также громада не может тратить бюджетные средства на стерилизацию, если сами жители не контролируют своих животных: это — деньги на ветер. Однако если за работу возьмутся волонтеры, то горсовет будет способствовать.

Жители города разделились на две группы. Одни считают, что, несмотря на закон, единственный способ — физическое уничтожение животных, потому что безопасность человека превыше всего. Другие категорически против этого, поскольку это не является гуманным. Защитники животных видят выход в стерилизации. Дискуссия — в разгаре:

Павел: «Хотелось бы спросить всех этих «защитников животных»: а вам детей не жалко, если эти собаки нападут на них? Предлагаю защитникам взять всех собак к себе».

Р.С.: «Рени — это поселение для собак, а не для людей. Собаки имеют право на свою безопасность, а люди — как получится… Главное для мэра — ничего не делать, и пусть будет что будет».

«Нас считают чудаками…»

Сами волонтеры не сидят сложа руки. Защитники животных за свои средства занимаются «братьями меньшими» и по мере финансовых возможностей стерилизуют их.

Татьяна Ростоцкая считает, что защита животных — свойство души от Бога.

— У меня две дочери стали ветеринарами, — говорит Татьяна, — Любовь к животным передалась им от меня и от моих родителей. Когда в Рени количество бездомных животных начало расти, мы даже решили поменять свою квартиру на дом. Выбрали дом на окраине города с большим земельным участком. Теперь животным, которых мы подкармливаем, просторно — в их распоряжении двадцать соток. Сколько у нас их живет, даже трудно сказать. Мы их кормим, обустроили домики для них. Знаю, что некоторые считают нас чудаками, но я иначе не могу.

Татьяна считает, что нашествие собак в Рени — это вина самих жителей, которые не контролируют «любовные дела» своих питомцев.

— Гуманное отношение следует воспитывать с детства — и в семье, и в школе, — говорит Татьяна, — Родители не должны пугать ребенка бездомной собакой. Надо учить ребенка заботиться о ней.

Объявили сбор средств

И таких людей, как Татьяна Ростоцкая, в Рени немало. Недавно здесь появилась вторая общественная организация по защите животных, которую назвали «На страже жизни». Ее основная цель — проводить стерилизацию животных.

— На счет организации уже поступило 60 тысяч гривен пожертвований, — рассказывает одна из ее основательниц Любовь Хлипавка, — Но в основном это пожертвования предприятий бизнеса, сами люди перечисляют деньги редко. А еще многие ренийцы до сих пор не понимают, что несут ответственность за своих домашних животных, не считают нужным их стерилизовать. Да, это стоит денег. Чтобы удешевить процесс, мы нашли возможность привлечь бригаду ветеринаров с операционной на колесах. Дали объявление в соцсетях, сообщив жителям Рени о времени приезда. Желающих было много: бригада планировала работать в Рени четыре дня, но пришлось задержаться и на пятый.

Если гора не идет к Магомету…

Мобильной бригаде ветеринаров удалось провести большой объем работы. Поскольку расценки были ниже рыночных, многим услуга оказалась по карману.

— Операция кошки длится всего 7 минут, собаки — 10-15, — рассказывает ветврач Наталья Притула, — За день удается прооперировать 50-60 животных. Но было и такое, что мы прооперировали за день 115 животных, правда, работали до двенадцати ночи и падали с ног от усталости.

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— Мы не только оперируем, но и даем вакцину от бешенства, — рассказывает ветврач Александр Дзуган, — Хозяевам прооперированных животных выдаем антибиотики и спрей для обработки раны. Также даем свои номера телефонов, чтобы люди могли проконсультироваться.

И снова — отзывы:

Инна: «Большое спасибо ветврачам и волонтерам, всем, кто участвует в стерилизации животных. Добро вернется в двукратном размере».

Но есть и другое мнение:

В.В.С: «Стерилизация не спасает от желания собак напасть на человека. Главная проблема так и не решена».

Павел: «1000 гривен за 1 собаку за стерилизацию? Просто абсурд».

Почему волонтеры ушли в подполье?

К сожалению, дискуссия иногда переходит на личные оскорбления. А еще появилась новая тенденция — подбрасывать щенков и котят прямо под дверь волонтерам — если они такие сердобольные. Однако финансовые возможности волонтеров — не безграничны. Чтобы не приумножать себе забот, которых и так хватает, большинство ренийских волонтеров ушли в глубокое подполье: они продолжают кормить, спасать и устраивать животных в добрые руки, но никому об этом не рассказывают и принципиально не дают интервью.

Однако это не выход. Ведь пока горожане и власть не договорятся «дудеть в одну дудку», «собачьи свадьбы» на улицах не закончатся.

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