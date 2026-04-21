Ключевые моменты:
- За неделю зафиксировано 98 укусов животных — на 27% больше, чем на прошлой неделе.
- С начала 2026 г. лабораторно подтверждено 3 случая бешенства среди животных в Одесской области.
- Бешенство – неизлечимая болезнь со 100% летальностью после симптомов.
- Алгоритм при укусе животных.
98 укусов в неделю
По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, в Одесской области наблюдается резкое увеличение приступов животных на людей.
К слову, только на прошлой неделе зафиксировано 98 укусов и это на 27% больше по сравнению с предыдущей неделей (77 случаев).
Кроме того, с начала 2026 года в регионе лабораторно подтверждены три случая этой болезни среди животных.
Следует отметить, что бешенство – это неизлечимая инфекция со 100% летальностью после появления симптомов. Именно поэтому после укуса подозрительного животного единственное спасение – срочная антирабическая профилактика. Медики советуют избегать незнакомых животных и ежегодно вакцинировать домашних питомцев.
В общем, вирус бешенства распространяется из-за укуса инфицированного животного или когда его слюна попадает на поврежденную кожу или слизистые (глаза, нос, рот). Реже возможно заражение из-за царапин со слюной, спинномозговой жидкостью или частицы мозга больного животного, но от человека к человеку случаи не зафиксированы. Кстати, животное считают потенциально больным сразу после укуса, поэтому профилактику начинают немедленно, не дожидаясь тестов. Лабораторно вирус обнаруживают в мозге (животное усыпляется) или во время болезни, когда лечение уже невозможно. Домашних питомцев наблюдают 10 дней.
Алгоритм действий при укусе:
- Промойте рану водой с мылом, закройте повязкой.
- Немедленно к травмпункту по вакцине и иммуноглобулину.
- Сообщите органам контроля.
- Продолжайте прививку по схеме у врача.
