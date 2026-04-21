Ключевые моменты:

За неделю зафиксировано 98 укусов животных — на 27% больше, чем на прошлой неделе.

С начала 2026 г. лабораторно подтверждено 3 случая бешенства среди животных в Одесской области.

Бешенство – неизлечимая болезнь со 100% летальностью после симптомов.

Алгоритм при укусе животных.

98 укусов в неделю

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, в Одесской области наблюдается резкое увеличение приступов животных на людей.

К слову, только на прошлой неделе зафиксировано 98 укусов и это на 27% больше по сравнению с предыдущей неделей (77 случаев).

Кроме того, с начала 2026 года в регионе лабораторно подтверждены три случая этой болезни среди животных.

Следует отметить, что бешенство – это неизлечимая инфекция со 100% летальностью после появления симптомов. Именно поэтому после укуса подозрительного животного единственное спасение – срочная антирабическая профилактика. Медики советуют избегать незнакомых животных и ежегодно вакцинировать домашних питомцев.

В общем, вирус бешенства распространяется из-за укуса инфицированного животного или когда его слюна попадает на поврежденную кожу или слизистые (глаза, нос, рот). Реже возможно заражение из-за царапин со слюной, спинномозговой жидкостью или частицы мозга больного животного, но от человека к человеку случаи не зафиксированы. Кстати, животное считают потенциально больным сразу после укуса, поэтому профилактику начинают немедленно, не дожидаясь тестов. Лабораторно вирус обнаруживают в мозге (животное усыпляется) или во время болезни, когда лечение уже невозможно. Домашних питомцев наблюдают 10 дней.

Алгоритм действий при укусе:

Промойте рану водой с мылом, закройте повязкой.

Немедленно к травмпункту по вакцине и иммуноглобулину.

Сообщите органам контроля.

Продолжайте прививку по схеме у врача.

