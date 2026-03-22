Ключевые моменты:

22 марта 2026 года: слабая магнитная буря уровня G1 (Kp 4–5), по данным NOAA.

Причина: последствия CME и быстрый солнечный ветер из корональной дыры.

Воздействие на здоровье: возможна головная боль, усталость, раздражительность у метеозависимых.

Прогноз 22 марта

22 марта ожидается слабая магнитная буря уровня G1, согласно данным NOAA Space Weather Prediction Center. Геомагнитная обстановка будет возмущена из-за последствий коронального выброса массы и потока быстрого солнечного ветра из корональной дыры.

Максимальный 3-часовой Kp-индекс достигнет 5.00, с показателями 4.00–5.00 в отдельные периоды суток, что соответствует слабому шторму. Самые высокие значения возможны в начале суток по UTC, после чего активность будет постепенно ослабевать. Суточный Kp также на уровне 5 и планетарный A-индекс 25 подтверждают умеренную нагрузку.

Добавим, что метеозависимые люди могут почувствовать головную боль, усталость, раздражительность или проблемы со сном. Симптомы индивидуальны, особенно для имеющих мигрень или хроническую усталость, но существенного ухудшения не прогнозируют.

