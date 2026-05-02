Ключевые моменты:

В субботу ожидается буря средней интенсивности, которая начнет ослабевать только к вечеру.

Геомагнитный фон останется относительно спокойным для большинства, но чувствительные люди могут почувствовать недомогание.

Специалисты рекомендуют скорректировать режим дня и отказаться от стимуляторов, чтобы снизить нагрузку на сосуды.

Прогноз магнитных бурь на 2 мая

Согласно данным мониторинговых центров, в субботу, 2 мая, будет наблюдаться умеренная солнечная активность. Весь день ожидается буря средней интенсивности, и только ближе к вечеру показатели снизятся до 3 баллов, что соответствует слабому уровню.

Несмотря на то, что такие колебания считаются незначительными и зачастую не оказывают влияния на большинство людей, для метеозависимых этот период может стать настоящим испытанием. Астрофизики предупреждают, что прогноз может уточняться, так как данные обновляются каждые три часа.

По прогнозам, в воскресенье, 3 мая, магнитосфера обещает быть относительно спокойной, что даст организму передышку. Однако уже в понедельник, 4 мая, прогнозируется новое усиление активности до 4 баллов.

Что такое магнитная буря и как от нее защититься

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, которые выбрасываются Солнцем во время вспышек и сталкиваются с защитным щитом нашей планеты. При высоком К-индексе (от 5 и выше) такие бури могут влиять не только на здоровье, но и на работу связи и спутников.

Как защитить себя в опасные дни

Соблюдайте водный баланс: Пейте больше чистой воды и травяных чаев (мята, мелисса).

Откажитесь от стимуляторов: Минимизируйте употребление кофе, алкоголя и энергетиков, которые нагружают сосуды.

Следите за питанием: Избегайте жирной, соленой и острой пищи.

Больше отдыхайте: Обеспечьте себе полноценный сон (7-8 часов) и совершайте прогулки на свежем воздухе.

Держите лекарства под рукой: Людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми, важно контролировать давление и иметь при себе необходимые препараты.

