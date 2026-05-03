Ключевые моменты:

Сильной магнитной бури 3 мая не будет.

Самое спокойное – утром и днем.

Вечером возможно короткое усиление (18:00–21:00).

Возможные симптомы: усталость, головная боль, давление, раздражительность.

Рекомендации: отдых, вода, меньше стресса, контроль здоровья.

Чего ждать

Геомагнитная ситуация 3 мая будет в основном спокойной или с незначительными колебаниями. Сильной магнитной бури в этот день не ожидается.

В течение суток уровень активности (Kp-индекс) будет колебаться от 2 до 4. Утром и днем ​​ситуация будет стабильной — на уровне 2-3, что считается низким или умеренным фоном.

Однако вечером примерно с 18:00 до 21:00 возможно короткое усиление до уровня 4. Как объясняют в Met Office, это связано с усилением солнечного ветра. В то же время такой уровень еще не опасен — магнитная буря начинается только с показателя 5.

Даже такие незначительные изменения могут ощутить люди, чувствительные к погоде. Среди возможных симптомов – усталость, сонливость, головная боль, перепады давления и настроения.

Врачи советуют в этот день больше отдыхать, пить достаточно воды, избегать стресса и перегрузок. Также следует ограничить кофе и алкоголь, больше гулять на свежем воздухе и хорошо выспаться. Людям с хроническими болезнями рекомендуют контролировать давление и иметь при себе необходимые лекарства.

