Ключевые моменты:

4 мая прогнозируется К-индекс 3 — слабый уровень геомагнитной активности.

Возможны кратковременные геомагнитные возмущения из-за солнечного ветра.

Магнитная буря 4 мая: прогноз геомагнитной активности

В понедельник, 4 мая, ожидается повышенная солнечная активность с К-индексом 3 (зелёный уровень), что соответствует слабым геомагнитным возмущениям. Об этом сообщает Британская геологическая служба и Центр прогнозирования космической погоды.

В период с 2 по 4 мая магнитная обстановка на Земле будет формироваться под влиянием усиленного солнечного ветра. По данным специалистов, это связано с активностью корональной дыры на Солнце, влияние которой постепенно смещается и ослабевает.

4 мая возможны кратковременные периоды повышенной активности, однако они не достигнут уровня полноценной магнитной бури. Вероятность её возникновения оценивается примерно в 7%, тогда как вероятность слабых геомагнитных возмущений составляет около 20%.

Что такое магнитные бури и как они влияют

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные потоками заряженных частиц от Солнца. Они возникают, когда солнечный ветер или выбросы плазмы достигают магнитосферы планеты и нарушают её стабильность.

Такие явления могут влиять на работу спутников, систем связи, навигации и энергетических сетей. У метеочувствительных людей возможны головные боли, колебания давления, повышенная утомляемость и нарушения сна.

Специалисты рекомендуют в периоды повышенной солнечной активности пить больше воды или травяного чая, ограничить кофе и алкоголь, больше времени проводить на свежем воздухе, соблюдать режим сна и избегать стрессов.

