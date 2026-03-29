Согласно материалам дела, инцидент произошел в конце января этого года в популярной группе «Татарбунары-NEWS». Как установило следствие, местный житель снял себя на смартфон и выложил видео в раздел «ЧАТ 24/7», где его успела посмотреть группа пользователей. Правоохранители оперативно вычислили автора и открыли уголовное производство по статье о распространении порнографии.

В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. В итоге судья утвердил сделку с прокурором: нарушитель получил один год ограничения свободы условно. На протяжении года он обязан отмечаться в органах пробации и не выезжать за границу без согласования.

Помимо испытательного срока, «звезде» местного чата придется раскошелиться. Суд обязал его возместить государству 3500 гривен за проведение экспертиз, которые подтвердили специфический характер видео.

