Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что парень намеренно дома снимал на телефонную камеру удовлетворение собственной половой страсти. Видеозаписи он отправлял через одну из соцсетей в чат знакомой 12-летней девочке, которая живет в том же населенном пункте.

Правоохранители провели санкционированный обыск в доме подозреваемого, где обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств противоправной деятельности, в том числе порнографическую продукцию его производства.

Молодому человеку сообщили о подозрении в изготовлении видеопродукции порнографического характера по ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины, а также в развращении малолетней по ч. 2 ст. 156 УКУ. За эти преступления правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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