Ключевые моменты:

Рекордные удары Украины: дальность выросла на 170% — с 650 км (2022, Энгельс-2) до 1750 км (2026, Ухтинский НПЗ в Коми).

Европейские проекты: Украина как транзитный хаб.

Кризис НАТО Трамп угрожает выходом США, но для Украины шанс на реформы Альянса.

Сценарии Кремля: война до 2028 года с тремя вариантами – полномасштабное наступление, заморозка или гибридная агрессия против Балтии (дроны, диверсии).

Репрессии в Луганске: «национализация» 8000 квартир.

Рекордное увеличение дальности ударов: цели за 1750 км

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Силы обороны Украины увеличили дальность ударов по объектам на территории России на 170%. Если в 2022 году максимальной дистанцией было 650 км (авиабаза Энгельс-2), то в 2026 году установлен новый рекорд — 1750 км, когда был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми.

По данным Министерства обороны, в марте этого года украинские дроны атаковали 10 объектов российской нефтепереработки и 5 стратегических заводов. Цель таких операций – лишить агрессора ресурсов для ведения войны.

Также читайте: Нефта в Черном море: пятно может добраться Одесщины

Новая роль в Европе: проекты Via Carpathia и Rail2Sea

На саммите Инициативы Трех морей (Триморья) первый вице-премьер — министерка экономики Юлия Свириденко представила амбициозные логистические планы, которые должны превратить Украину в ключевой транзитный узел. Среди главных инициатив:

Via Carpathia: Продолжение главной автомагистрали Восточной Европы прямо в Киев.

Rail2Sea: Создание масштабного железнодорожного сообщения между польским Гданьском и украинской Одессой для быстрой переброски военных и гражданских грузов.

Вертикальный газовый коридор: Развитие мощностей для обратной поставки газа, что уменьшит энергетическую зависимость региона от РФ.

Эти проекты означают фактическое вступление Украины в ЕС на экономическом уровне еще до официального завершения политического процесса.

Кризис в НАТО как окно возможностей

Заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО вызвали резонанс, однако для Украины это может стать шансом на тотальное перерождение Альянса. Постоянная представительница Украины при НАТО Алена Гетманчук отметила, что кризис может сделать блок более эффективным и инновационным. Хотя вступление остается недостижимым, Киев стремится получить гарантии суверенитета, подобные статье 5 Устава НАТО. Украина уже на практике реализует Стратегическую концепцию Североатлантического союза, противодействуя российской угрозе.

Сценарии Кремля и репрессии на оккупированных территориях

Центр противодействия дезинформации СНБО раскрыл планы России, рассматривающей возможность продолжения войны по меньшей мере до 2028 года. Москва рассматривает три варианта: от полномасштабного наступления до замораживания конфликта или перехода к гибридной агрессии против стран Балтии (удары дронами, диверсионные группы).

Между тем, во временно оккупированном Луганске захватчики планируют «национализировать» почти 8000 квартир. Бесхозным признают жилье, которое не внесено в российские реестры, за которое не платили коммунальные услуги в течение года или в котором владельцы не появлялись более трех месяцев.

Читайте также: Часть Одессы останется без воды на сутки: кому готовить запасы на 30 апреля