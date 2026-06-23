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Одесситка Валерия Зарицкая победила на международном конкурсе красоты Miss Tourism Planet 2026 года.

Финал конкурса прошел в Салониках (Греция), участие приняли представительницы более 20 стран.

Победу украинки называют одним из самых заметных успехов Украины на международных конкурсах красоты этого года.

Валерия Зарицкая – модель и журналистка из Одессы.

Одесситка покорила мир

Валерия Зарицкая из Одессы одержала победу на международном конкурсе красоты Miss Tourism Planet 2026. Финальное шоу Miss Tourism Planet 2026 собрало представительниц более двадцати стран мира.

Организаторы и профильные издания отмечают, что этот успех стал одним из самых весомых достижений Украины на международных конкурсах красоты в 2026 году.

Стоит отметить, что Валерия Зарицкая – модель и журналистка из Одессы. В 2025 году она получила титул «Мисс Одесса Worldwide», став обладательницей главной короны конкурса в 19-летнем возрасте.

К слову, девушка сотрудничает с модельным агентством Royal Family Models. Она также является лауреаткой Ukrainian Fashion Industry Awards и Odessa Fashion Awards в номинации, связанной с журналистской деятельностью.

Кроме того, Валерия появлялась на обложках международных глянцевых журналов Paris Fashion и Monaco Fashion. Ее также включили в рейтинг «100 успешных женщин Одесщины» в категории «Красота и мода».

Напомним, ранее титул «Мисс Украина 2025» получила еще одна одесситка – Валерия Лисовская. Победа предоставила ей право представлять страну на международном конкурсе «Мисс Мира 2026». На тот момент девушке было 18 лет, она училась на втором курсе Международного университета по специальности «Международные экономические отношения», занималась моделингом, теннисом, актерским мастерством и владела иностранными языками.

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