Гипертоникам на заметку: уровень магнитной активности сегодня, 11 ноября

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшний день, понедельник, 11 ноября 2024 года, отдельные периоды повышенной геомагнитной активности. То есть магнитная буря в этот день возможна, но она будет средней силы.
По предварительным прогнозам, следующая буря может накрыть Землю 15 ноября, и она может оказаться намного сильнее.
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Магнитная буря: что это
Геомагнитные (или магнитные) бури являются следствием влияния потоков солнечной плазмы, генерируемых из-за активности Солнца. Вспышки на Солнце приводят к высвобождению заряженных частиц, что в конечном счете может привести к возмущениям в величине и направлении магнитного поля Земли.
Геомагнитные бури могут длиться часами или днями и оказывать неблагоприятное влияние на людей.
Сила магнитной бури зависит от размера и скорости выброса из солнечной короны корональной массы. Уровень интенсивности магнитной бури определяется К-индексом, значения которого колеблются от 0 до 9. Буры со слабой интенсивностью имеют диапазон K-индекса 0-3, возмущения среднего уровня будут иметь K-индекс 4, а сильные геомагнитные колебания с большим влиянием имеют уровень 5 и выше, и это значение уже присуждается мощным магнитным бурям с красным уровнем опасности.
В понедельник, 11 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (это так называемый желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.
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Как влияют на нас магнитные бури
В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболеваниями. Они могут жаловаться на следующие симптомы:
- повышение артериального давления;
- бессонница;
- головная боль;
- повышенная утомляемость;
- раздражительность;
- снижение концентрации;
- общая слабость и упадок сил.
Как помочь организму во время магнитных бурь
- Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.
- Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.
- Пить травяные чаи и много воды.
- Совершать прогулки на свежем воздухе, по возможности – выбраться за город. Но избегать прямого попадания солнечных лучей.
- Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.
- Избегать конфликтов, стрессовых ситуаций.
- Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.
- Утром поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться – ванна.
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