Гипертоникам на заметку: уровень магнитной активности сегодня, 11 ноября

По предварительным прогнозам, следующая буря может накрыть Землю 15 ноября, и она может оказаться намного сильнее.

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Магнитная буря: что это

Геомагнитные (или магнитные) бури являются следствием влияния потоков солнечной плазмы, генерируемых из-за активности Солнца. Вспышки на Солнце приводят к высвобождению заряженных частиц, что в конечном счете может привести к возмущениям в величине и направлении магнитного поля Земли.

Геомагнитные бури могут длиться часами или днями и оказывать неблагоприятное влияние на людей.

Сила магнитной бури зависит от размера и скорости выброса из солнечной короны корональной массы. Уровень интенсивности магнитной бури определяется К-индексом, значения которого колеблются от 0 до 9. Буры со слабой интенсивностью имеют диапазон K-индекса 0-3, возмущения среднего уровня будут иметь K-индекс 4, а сильные геомагнитные колебания с большим влиянием имеют уровень 5 и выше, и это значение уже присуждается мощным магнитным бурям с красным уровнем опасности.

В понедельник, 11 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (это так называемый желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Как влияют на нас магнитные бури

В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболеваниями. Они могут жаловаться на следующие симптомы:

повышение артериального давления;

бессонница;

головная боль;

повышенная утомляемость;

раздражительность;

снижение концентрации;

общая слабость и упадок сил.

Как помочь организму во время магнитных бурь

Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.

Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.

Пить травяные чаи и много воды.

Совершать прогулки на свежем воздухе, по возможности – выбраться за город. Но избегать прямого попадания солнечных лучей.

Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.

Избегать конфликтов, стрессовых ситуаций.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.

Утром поможет взбодриться контрастный душ, а вечером расслабиться – ванна.

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