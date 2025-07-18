Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 18 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

В пятницу, 18 июля, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3-4, что соответствует средним магнитным волнениям, не способным значительно влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Как сообщает сайт Meteoprog.UA, сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

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Как облегчить самочувствие в дни магнитных бурь

Медикаментозного средства, которое бы нейтрализовало действие бурь, не существует. Однако есть ряд советов, которые могут помочь: