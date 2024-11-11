Праздник Феодора Студита: почему его назвали «светочем веры», какие традиции и приметы для этого дня

После перехода Православной церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право придерживаться старого стиля. Поэтому рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Церковный праздник 11 ноября по новому стилю

Сегодня православные христиане чтят память преподобного Феодора Студита, которого православная церковь величает «светочем православного учения».

Жизнеописание святого Феодора берет начало в Константинополе, где он родился в состоятельной и благочестивой семье. Будущий святой получил основательное образование и воспитывался в глубокой вере. Когда его отец отказался от высокой государственной должности из-за несогласия с иконоборчеством, вся семья избрала монашеский путь, раздав свое имущество. Феодор прославился как блестящий богослов, искусный оратор и защитник иконопочитания.

Позже, приняв постриг, он возглавил Студийский монастырь, от которого и получил свое прозвище. За его вклад в развитие монастырской жизни и составленные богослужебные тексты церковь назвала его «светочем веры». Жизнь преподобного была полна испытаний – он неоднократно попадал в ссылку из-за своей непоколебимой позиции относительно почитания икон, в зависимости от того, кто занимал императорский престол. По преданию, святой предвидел свою кончину и завещал монахам хранить православную веру и традицию иконопочитания.

Церковный праздник 11 ноября по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня православные христиане чтят память святой мученицы Анастасии Римляныни.

Народный праздник и традиции 11 ноября

В народной традиции этот день называют Федор Студит, поскольку считается, что именно с этого дня начинаются первые холода.

Запреты дня

Церковь предостерегает от недостойных поступков: гнева, скупости, лени, зависти и чрезмерности в еде. Не стоит ссориться, желать кому-то зла или отказывать в помощи нуждающимся. Народная традиция также не советует переедать и долго спать в этот день.

Разрешенные дела

К преподобному Феодору, известному своими чудесами, обращаются с молитвами о защите от пожаров, диких зверей и об исцелении от недугов, особенно желудочных заболеваний.

В народной традиции в этот день просят о снежной, но теплой зиме, ведь считают Федора распорядителем зимних холодов. К этой дате стараются завершить все огородные работы – это предвещает щедрый урожай следующего года. Также существует обычай пересматривать домашнюю посуду, избавляясь от поврежденной – для приумножения достатка.

Именинники дня

По новому стилю именины празднуют: Виктор, Максим, Федор и Евгений.

По старому стилю день ангела у: Виктора, Кирилла, Николая, Кузьмы, Ивана, Евгения, Василия, Павла, Марии, Анастасии.

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