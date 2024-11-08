Новая Богородица: афера с экономическим обоснованием

Охота на тех, кто в беде

В своем аккаунте в Фейсбуке Анна Фесун указывает, что окончила Киевский национальный торгово-экономический университет. Следовательно, имеет хорошее образование, поэтому, видимо, и нашла в своей деятельности экономическое обоснование. Мол, все в мире происходит при условиях обмена, поэтому и ее энергетическая помощь как Богородицы должна идти в обмен на энергию денег. Согласитесь, звучит современно, довольно нагло, но убедительно. Возможно, такой подход и оказывается одним из решающих факторов того, что люди подвергаются влиянию Анны Фесун.

Помощь она предлагает тем, кто ищет пропавших без вести на войне близких, переживает тяжелую утрату или сильный стресс. Далее человека «обрабатывают» на закрытых собраниях, организуемых Фесун, – по их условиям, участники этих собраний пару недель не могут ни с кем общаться, сидят на голодной диете и выполняют упражнения по определенным практикам. На самом деле, таким образом уже обессилевшие горем или неурядицами люди становятся слабее, более склонными к внушению. И потому легче верят в необычные способности ловкой дамы, которая обещает помочь решить проблемы на расстоянии.

— Количество обращений к гадалкам, мольфарам, астрологам начало расти с началом войны, — говорит Ирина Танчук, психолог Хаба Стойкости. – Тяжелые стрессовые ситуации, в которые попадают люди, нарушают критичность их мышления. Они ищут опору, надежду на улучшение в будущем. Аферисты этим пользуются, давая людям напрасные надежды. Мы хорошо знаем, что существует гипнотическое влияние. Им часто пользуются гадалки ромской национальности. Они гипнотизируют человека через прикосновение. Современные аферисты активно используют техники воздействия – есть отдельный раздел психологии, изучающий возможности воздействия на людей. Этим пользуются, к примеру, маркетологи в рекламе. На разных тренингах и курсах личностного развития, в вузах рассказывают о техниках воздействия. Аферисты находят направления использования этих навыков с выгодой для себя.

Что делать родственникам?

Чтобы быстрее «обработать» человека, аферисты стремятся рассорить его с родственниками и близкими. Требуют не прислушиваться к их мнению, а считать единственным источником верной информации именно гуру – человека, позиционирующего себя как посланника Господа. Именно так работает Анна Фесун.

В социальных сетях обсуждают разные случаи, когда люди отдавали этой женщине все свои деньги, залезли в долги. Как в таких ситуациях правильно вести себя родственникам и близким жертв?

– Надо очень мягко предпринимать попытки вернуть жертве критическое мышление, – продолжает Ирина Танчук. – Например, задавать вопрос: почему, если этот человек обладает, как он говорит, сверхспособностями, не смог построить успешный бизнес, имеет большие долги, как можно проверить то, что он обещает? Побуждать человека задуматься о ситуации, подвергать сомнениям, чтобы запустить процесс анализа. Попытки убедить, оторвать от секты силой, скорее всего, к желаемому результату не приведут. И не стоит ссориться, разрывать отношения, поскольку тогда человек останется под тотальным влиянием секты.

Надо понимать, что даже после выхода из секты человеку потребуется реабилитация. Реабилитация, направленная на восстановление человека, поиск причин, приведших его в секту, проработку последствий пребывания там и приобретение иммунитета от таких ситуаций в будущем. В этом, в зависимости от тяжести последствий пребывания под влиянием сектантов, понадобится помощь психолога, психотерапевта или психиатра.

Почему человек попадает в секту?

– Эта пословица появилась не сама по себе, а потому, что человек – это существо групповое, ему присуще стремление объединяться для решения различных проблем, – говорит Константин Шевченко-Битенский, врач-психиатр. – Существует даже психология толпы. Толпа имеет свои законы развития. И подвергаясь влиянию толпы, интеллигентный человек может начать вести себя иначе, превратиться в вандала и разрушителя. И самое главное – в толпе человек чувствует свою безнаказанность, перекладывает всю ответственность за происходящее на лидера. Человек лишается цепей совести.

– В секты людей толкают личные трагедии, чувствительность к внушению. Что еще?

– Сложные бытовые условия жизни, особенно в период войны. Когда человек не понимает, на что он может рассчитывать завтра. Потому и начинает верить в чудеса, что бы ему ни обещали. Уже были Кашпировский, Чумак, Мария Дэви Христос, которая, кстати, отсидела свой срок в тюрьме, проживает в России и поддерживает Путина. Нынешняя так называемая Богородица – продукт уже своего времени, но с теми же намерениями обогащения за счет доверчивых граждан.

– А почему людям не пойти за поддержкой в ​​церковь?

– На мой взгляд, институт церкви себя несколько дискредитировал, потерял доверие граждан. И здесь появляется женщина, обещающая все решить без посещения церкви и приобретения свечей.

Я посмотрел ее Инстаграм, Фейсбук. Могу сказать: маркетологи хорошо поработали для убеждения людей в том, что Фесун является посланницей Господа. Хорошо написаны тексты, она их проговаривает, используя волнообразную игру голосом. Так поступают во время гипноза. Человек успокаивается, чувствует себя в каком-то странном пространстве и начинает верить женщине во всем.

– Что делать родственникам, если кто-то из членов семьи оказался в ловушке секты?

– Любые попытки нападения на авторитет секты лишь усилят веру в эту секту. Ни крики, ни попытки не пускать человека на собрания и просьбы не выполнять требования лидера секты не помогут. В секте человеку будут говорить: «Это жертвы, которые ты должен нести ради нашего дела», «Без жертвы не будет решения твоих проблем». Если человеку в секте хорошо – его там любят, поддерживают, точно такая же атмосфера должна быть дома. Надо создать дома для жертвы секты «теплую ванну», в которую ей хочется все время нырять.

Далее очень мягко давать альтернативную точку зрения, факты, свидетельствующие о корыстном интересе лидера секты, об обмане с его стороны. Человек сам должен сделать вывод, что его обманывают. Постоянное общение членов семьи с сектантом важно еще и для того, чтобы знать, что в секте происходит и как изменять стратегию поведения для уменьшения влияния секты.

– Когда человек выходит из секты, обычно родственники отрываются по полной: «ты все деньги отдала, в долги залезла, дура полная, и нет тебе больше доверия».

– Вот этого и делать нельзя. Снова нужна «теплая ванна» – понимание ошибки, поддержка. Потерянные деньги и долги – это не самое страшное. Секты часто навсегда разрушают личность. Глубокие депрессии, попытки свести счеты с жизнью – таковы последствия пребывания в секте. Именно поэтому нужно относиться к таким ситуациям мудро и рассудительно.

«Новая Богородица», но не последняя

Мои собеседники уверены, что ухудшение экономической ситуации неизбежно приведет к появлению новых форм афер с использованием различных техник воздействия на людей. Потому успокаиваться нельзя. Лучше прислушаться к советам специалистов, чтобы попытаться максимально эффективно защитить жертву аферистов и помочь ей быстрее избавиться от последствий ошибки, связанной с доверием к тем, кому доверять не следует.