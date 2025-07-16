Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 16 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в среду, 16 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 — 4 , что соответствует слабым магнитным бурям.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Ожидается, что в среду, 16, геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

K-индекс — это показатель, который характеризует геомагнитную активность и классифицирует геомагнитные бури. Описывает отклонения магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. Индекс, введенный Юлиусом Бартельсом в 1938 году, представляет собой значение от 0 до 9 для каждого трехчасового интервала.

Колебания в диапазоне от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия.

Наиболее уязвимы к геомагнитным колебаниям люди старше 50 лет, а также те, кто страдает хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но даже здоровые люди могут ощущать дискомфорт.

Полностью нейтрализовать воздействие магнитных бурь невозможно, но можно снизить их влияние. Для этого важно:

соблюдать режим сна;

поддерживать физическую активность;

питаться сбалансированно;

отказаться от алкоголя и курения.

Если симптомы, такие как головная боль, слабость и снижение концентрации не проходят, стоит проконсультироваться с врачом. Иногда метеочувствительность указывает на скрытые проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства.