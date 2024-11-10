Порадует ли одесситов погода в понедельник, 11 ноября – прогноз

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 11 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается преимущественно облачная погода. Северо-восточный ветер немного усилится, а воздух днем прогреется до 7-9°С.
Прогноз погоды в Одессе на 11 ноября
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С выше нуля.
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Прогноз погоды в Одесской области на 11 ноября
По Одесской области на завтрашний день синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем она поднимется до 5-10°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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