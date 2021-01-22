Правильное питание: так ли это сложно и дорого?

В последнее время в мире растет популярность здорового образа жизни и правильного питания. Фастфуд, жирная еда, сладкие калорийные напитки вышли из моды. Но многие одесситы утверждают, что питаться правильно — удовольствие не из дешевых. А все потому, что в рецептах иногда попадаются дорогие и экзотические ингредиенты. Журналист нашей редакции провела эксперимент и подсчитала, во сколько обходится правильное питание на три дня.

В чем польза правильного питания?

Правильное питание обеспечивает наш организм необходимыми минералами и витаминами, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, печени, почек и сердца. Улучшает состояние кожи, волос, зубов и ногтей. Но многие из нас до сих пор считают, что правильно питаться – это скучно, сложно и дорого. При этом мы забываем, что существует большой список простых, вкусных и доступных продуктов: каши из цельных злаков (бурого риса, овса, гречки), цельнозерновой хлеб, кисломолочные продукты (без сахара), макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, постные сорта мяса (куриное филе, индейка, говядина), рыба, овощи, свежие фрукты, орехи, сухофрукты, молотый кофе и зеленый чай (без сахара), специи, растительные масла, горький шоколад, пастила и мармелад (без сахара).

Здоровый рецепт

Тонизирующие салаты с пекинской капустой

Пекинскую капусту нарезать тонкими ломтиками, на терке измельчить морковь, добавить консервированную кукурузу и мелко нарезанную зелень. Заправить блюдо растительным маслом и посолить.

Салат с грибами

Шампиньоны очистить, нарезать ломтиками и обжарить с минимальным использованием масла. Нарезать капусту и помидоры, твердый сыр натереть на терке. Смешать все ингредиенты и заправить соусом из сметаны, горчицы, лимонного сока и соли.

Инструкция: правильно питаемся три дня

Журналист газеты «Одесская жизнь» подобрала полезное меню на три дня, чтобы проверить, вкусно ли это и сколько такое питание стоит.

День первый

Завтрак – омлет с сыром и зеленью (200 г).

Второй завтрак – кефир (200 г).

Обед – гречка с говядиной (250 г).

Полдник – творог с фруктами (150 г).

Ужин – тушеная рыба с салатом (250 г).

Всего – 104 гривны.

День второй

Завтрак – пшеничная, ячневая или овсяная каша на воде с орехами, сухофруктами или свежими фруктами (150 г).

Второй завтрак – йогурт (200 г).

Обед – куриный суп с вермишелью (250 г).

Полдник – запеканка из брокколи и цветной капусты (200 г).

Ужин – рыбные котлеты без обжарки (200 г).

Всего – 135 гривен.

День третий

Завтрак – горячие бутерброды с сыром, помидорами и салатом на черном хлебе (2 шт.).

Второй завтрак – салат из помидоров и феты (150 г).

Обед – паста с мясом и овощами (200 г).

Полдник – фрукты (150 г).

Ужин – курица со спаржей (200 г), салат с морковью и чесноком (150 г).

Всего – 145 гривен.

Итак: экзотических продуктов в меню нет. В среднем на один день правильного питания уходит 100-150 гривен. Если готовить на два дня вперед, то выйдет еще дешевле. Также можно отслеживать скидки и акции на продукты, а дорогие продукты заменять аналогами. И еще, соблюдайте правило: последний прием пищи до 20.00 (включительно).

Чем заменить дорогие продукты?

Авокадо (34-55 грн/шт.) – тыквенные семечки.

Спаржевая фасоль (36-35 грн/400г) – свекла и капуста.

Говядина (от 120 грн/кг) – куриные мясо, печень и сердце.

Семга (85 грн/120 г) – сельдь, скумбрия и минтай.

Стебли сельдерея (50 грн/пучок) или брокколи (50-65 грн/400 г) – капуста и морковь.

Оливковое масло (от 120 грн) – подсолнечное масло.

Мнение специалиста

Виктория Мельникова, мастер по уходу за телом и массажист:

– Ко мне часто приходят люди за помощью в похудении. Но одного курса массажа для этого недостаточно – 80% успеха зависит от питания. Скажу от себя: правильное питание и соответствующий образ жизни – это одно удовольствие. И могу уверить, что это абсолютно доступно и недорого.

– У меня в рационе еда, которую можно приготовить из самых простых продуктов. Если готовлю сама, то мне нужен бюджет из 200 гривен – и пятиразовое питание обеспечено: три основных приема пищи и два перекуса по желанию. Заготовки обычно делаю на два дня. Ем все – морепродукты, мясо, каши, сыры, орешки, рыбу, овощи и фрукты по сезону. К примеру, авокадо могу заменить на огурцы, а дорогие морепродукты на морские коктейли (ассорти из морепродуктов), их цена в пределах разумного. Если есть скромно, то выходит еще дешевле. Главное – это разнообразие.

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