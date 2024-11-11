Гіпертонікам на замітку: рівень магнітної активності сьогодні, 11 листопада

За попередніми прогнозами, наступна буря може накрити Землю 15 листопада, і вона може виявитися набагато сильнішою.

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Магнітна буря: що це

Геомагнітні (або магнітні) бурі є наслідком впливу потоків сонячної плазми, що генеруються через активність Сонця. Спалахи на Сонці призводять до вивільнення заряджених частинок, що в кінцевому підсумку може призвести до збурень у величині та напрямку магнітного поля Землі.

Геомагнітні бурі можуть тривати годинами чи днями та надавати несприятливий вплив на людей.

Сила магнітної бурі залежить від розміру та швидкості викиду із сонячної корони корональної маси. Рівень інтенсивності магнітної бурі визначається К-індексом, значення якого коливаються від 0 до 9. Бури зі слабкою інтенсивністю мають діапазон K-індексу 0-3, збурення середнього рівня – K-індекс 4, а сильні геомагнітні коливання з великим впливом мають рівень 5 і вище, і це значення вже присуджується потужним магнітним бурям із червоним рівнем небезпеки.

У понеділок, 11 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (це так званий жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Як впливають на нас магнітні бурі

У період сильних магнітних бур у зоні ризику виявляються люди з метеозалежністю та хронічними захворюваннями. Вони можуть скаржитися на такі симптоми:

підвищення артеріального тиску;

безсоння;

головний біль;

підвищена стомлюваність;

дратівливість;

зниження концентрації;

загальна слабкість та занепад сил.

Як допомогти організму під час магнітних бур

Дотримуватися режиму дня та харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.

Виключити гостру, солону, жирну їжу, алкоголь, знизити кількість кави.

Пити трав’яні чаї та багато води.

Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, наскільки можна – вибратися за місто. Але уникати прямого потрапляння сонячних променів.

Невеликі фізичні навантаження допоможуть покращити стан і додадуть бадьорості.

Уникати конфліктів, стресових ситуацій.

Людям із хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.

Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

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