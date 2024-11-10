Новости Одессы и Одесской области

Мини-сад и «борщевой набор»: лучшие мгновения одесской недели в фото

Мини-сад и «борщевой набор»: лучшие мгновения одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 4 по 10 ноября?

4 ноября

На одесской улице: так оно значительно теплее!

Осенний одесский котик, фото дня

5 ноября

Что?! Хэллоуин в Одессе еще продолжается?!

Фото дня: Хэллоуин продолжается

6 ноября

Мини-сад камней уже есть почти в каждом одесском парке или сквере.

Одесса, мини-сад камней

7 ноября

На одесском Привозе: посреди известного рынка появился еще и «Старый базар».

Фото дня: на Привозе

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8 ноября

Одесская кошка-геймер все изучает и изучает последние новости на своем гаджете…

Фото дня: одесская кошка Пушинка

9 ноября

Тем временем нам напоминают о Новом годе. Чем будем украшать елочку?..

Новый год не за горами: фото дня в Одессе

10 ноября

Одесская улица Садовая: вход в кафешку в осенне-овощных тонах. Услышала от мужчины, который проходил мимо: «О, набор для борща!»

Фото дня: декор одесского кафе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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