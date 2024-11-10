Мини-сад и «борщевой набор»: лучшие мгновения одесской недели в фото

Последствия ночной атаки на Одессу: дома в руинах и разбитый рынок (фоторепортаж) В ночь на воскресенье, 10 ноября 2024 года, российские террористы в четвертый раз за неделю атаковали Одессу ударными беспилотниками. На этот раз удар пришелся по территории одного из рынков в Пересыпском районе города и близлежащим частным домам. ПОДРОБНЕЕ

Большой секрет дешевых сигарет с одесского Привоза В Одессе на Привозе, а еще в киосках и просто с лотков на улицах, прохожим предлагают дешевые сигареты. И дело не в том, что это может быть подделка (таких тоже много). Просто они безакцизные. И хотя для отдельно взятого покупателя это хорошо, для страны и всех нас – беда. Почему, читайте в блоге Валерия Боянжу. ПОДРОБНЕЕ