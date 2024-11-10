Мини-сад и «борщевой набор»: лучшие мгновения одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 4 по 10 ноября?
4 ноября
На одесской улице: так оно значительно теплее!
5 ноября
Что?! Хэллоуин в Одессе еще продолжается?!
6 ноября
Мини-сад камней уже есть почти в каждом одесском парке или сквере.
7 ноября
На одесском Привозе: посреди известного рынка появился еще и «Старый базар».
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8 ноября
Одесская кошка-геймер все изучает и изучает последние новости на своем гаджете…
9 ноября
Тем временем нам напоминают о Новом годе. Чем будем украшать елочку?..
10 ноября
Одесская улица Садовая: вход в кафешку в осенне-овощных тонах. Услышала от мужчины, который проходил мимо: «О, набор для борща!»
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