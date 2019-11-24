Держим давление под контролем: когда опасны «неопасные» показатели

В последнее время от врачей все чаще можно услышать термин «предгипертензия» (предгипертония) и рекомендации начать борьбу с этим заболеванием как можно раньше. Как выявить предгипертонию и что делать дальше? Что должно насторожить?

Во-первых, людям, склонным к гипертонической болезни, рекомендуется регулярно измерять и контролировать свое давление. По словам медиков, о предгипертонии расскажут показатели тонометра. Если систолическое (верхнее) давление достигает отметки 130-139 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее) поднимается до показателя 85-89 мм рт. ст., то это явный признак предгипертонии. Нельзя сказать, что это уже болезнь. Скорее, это тот звоночек, который должен насторожить. Уже на этом этапе нужно обратиться к врачу и принять во внимание все его рекомендации.

Лечение без таблеток

Как правило, при предгипертонии лечение таблетками не назначается. Но тем не менее врачи дают настоятельные рекомендации.

1. Уменьшить потребление соли. Чем человек старше, тем меньше соли должно быть в его рационе. В идеале нужно дойти до 5 г в день и меньше.

2. Поддерживать физическую активность. Рекомендуется не менее 30 минут физической активности 3-4 раза в неделю. Это могут быть известные 10 тысяч шагов или любая другая активность: лыжи, коньки, игровые виды спорта.

3. Придерживаться диеты. Рекомендуется уменьшить количество мяса в рационе и увеличить потребление овощей и фруктов. Еда должна быть нежирной. Лучше употреблять вареную пищу, приготовленную на пару или гриле. Не меньше двух дней в неделю в меню обязательно должна быть рыба.

Если диагностировали гипертонию

Предгипертонию можно выявить в том случае, если человек следит за своим здоровьем. Поэтому пациентам, которые склонны к повышенному давлению, рекомендуется проходить обследования и сдавать ряд анализов.

Каждые полгода рекомендовано ЭКГ. Электрокардиограмма поможет контролировать частоту сокращений и ритм сердца. Раз в год рекомендуется делать УЗИ сонных артерий. Если врач видит утолщение стенки сонной артерии, это говорит о том, что меняется состояние сосудов, начинает формироваться атеросклеротическая бляшка, а значит, увеличивается риск развития инсульта.

Также показано раз в три месяца сдавать общий анализ крови. Это необходимо, чтобы определить уровень гемоглобина и скорость оседания эритроцитов. Поражение почечных сосудов сопровождается снижением показателей гемоглобина.

Раз в шесть месяцев нужно определить уровень холестерина. Высокий уровень холестерина в крови – фактор риска развития инфаркта и инсульта.

Раз в год нужно сдавать биохимический анализ крови. Он поможет оценить уровень креатинина – особого белка, выделяемого почками. Почки – это один из основных органов – регуляторов давления, а заболевания почек могут стать причиной тяжелой гипертонии.

Раз в три месяца рекомендуется сдавать общий анализ мочи с определением микроальбуминурии. Альбумин – это белок, наличие которого в моче говорит о серьезном повреждении почек.

Поскольку гипертоники находятся в зоне риска развития сахарного диабета, раз в полгода рекомендуется проводить определение глюкозы. Этот анализ поможет не пропустить развитие сахарного диабета. Также людям, страдающим гипертонией, необходимо раз в год проходить осмотр у офтальмолога. Тяжелая гипертония может стать причиной повреждения сетчатки глаза, зрительного нерва и сосудов глаз.

Когда нужно снижать давление?

Согласно последним рекомендациям Европейского общества кардиологов, у пациентов с гипертонией в возрасте старше 65 лет систолическое артериальное давление должно быть не выше 130-139 мм рт. ст.

Если пациенту меньше 80 лет, то врач обязательно должен подобрать терапию, которая будет держать систолическое (верхнее) давление ниже 140 мм рт. ст.

Поможет томатный сок

Согласно последним исследованиям, томатный сок (без добавления соли) способен снижать повышенное артериальное давление. Также врачи рекомендуют употреблять свежую морковь, сельдерей, чеснок и черную смородину.

Инна Голубева

Фото: tmrjournals.com

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