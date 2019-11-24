fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Держим давление под контролем: когда опасны «неопасные» показатели

Держим давление под контролем: когда опасны «неопасные» показатели

В последнее время от врачей все чаще можно услышать термин «предгипертензия» (предгипертония) и рекомендации начать борьбу с этим заболеванием как можно раньше. Как выявить предгипертонию и что делать дальше? Что должно насторожить?

Во-первых, людям, склонным к гипертонической болезни, рекомендуется регулярно измерять и контролировать свое давление. По словам медиков, о предгипертонии расскажут показатели тонометра. Если систолическое (верхнее) давление достигает отметки 130-139 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее) поднимается до показателя 85-89 мм рт. ст., то это явный признак предгипертонии. Нельзя сказать, что это уже болезнь. Скорее, это тот звоночек, который должен насторожить. Уже на этом этапе нужно обратиться к врачу и принять во внимание все его рекомендации.

 Лечение без таблеток

Как правило, при предгипертонии лечение таблетками не назначается. Но тем не менее врачи дают настоятельные рекомендации.

1. Уменьшить потребление соли. Чем человек старше, тем меньше соли должно быть в его рационе. В идеале нужно дойти до 5 г в день и меньше.

2. Поддерживать физическую активность. Рекомендуется не менее 30 минут физической активности 3-4 раза в неделю. Это могут быть известные 10 тысяч шагов или любая другая активность: лыжи, коньки, игровые виды спорта.

3. Придерживаться диеты. Рекомендуется уменьшить количество мяса в рационе и увеличить потребление овощей и фруктов. Еда должна быть нежирной. Лучше употреблять вареную пищу, приготовленную на пару или гриле. Не меньше двух дней в неделю в меню обязательно должна быть рыба.

Если диагностировали гипертонию

Предгипертонию можно выявить в том случае, если человек следит за своим здоровьем.  Поэтому пациентам, которые склонны к повышенному давлению, рекомендуется проходить обследования и сдавать ряд анализов.

Каждые полгода рекомендовано ЭКГ. Электрокардиограмма поможет контролировать частоту сокращений и ритм сердца. Раз в год рекомендуется делать УЗИ сонных артерий. Если врач видит утолщение стенки сонной артерии, это говорит о том, что меняется состояние сосудов, начинает формироваться атеросклеротическая бляшка, а значит, увеличивается риск развития инсульта.

Также показано раз в три месяца сдавать общий анализ крови. Это необходимо, чтобы определить уровень гемоглобина и скорость оседания эритроцитов. Поражение почечных сосудов сопровождается снижением показателей гемоглобина.

Раз в шесть месяцев нужно определить уровень холестерина. Высокий уровень холестерина в крови – фактор риска развития инфаркта и инсульта.

Раз в год нужно сдавать биохимический анализ крови. Он поможет оценить уровень креатинина – особого белка, выделяемого почками. Почки – это один из основных органов – регуляторов давления, а заболевания почек могут стать причиной тяжелой гипертонии.

Раз в три месяца рекомендуется сдавать общий анализ мочи с определением микроальбуминурии. Альбумин – это белок, наличие которого в моче говорит о серьезном повреждении почек.

Поскольку гипертоники находятся в зоне риска развития сахарного диабета, раз в полгода рекомендуется проводить определение глюкозы. Этот анализ поможет не пропустить развитие сахарного диабета. Также людям, страдающим гипертонией, необходимо раз в год проходить осмотр у офтальмолога. Тяжелая гипертония может стать причиной повреждения сетчатки глаза, зрительного нерва и сосудов глаз.

Когда нужно снижать давление?

Согласно последним рекомендациям Европейского общества кардиологов, у пациентов с гипертонией в возрасте старше 65 лет систолическое артериальное давление должно быть не выше 130-139 мм рт. ст.

Если пациенту меньше 80 лет, то врач обязательно должен подобрать терапию, которая будет держать систолическое (верхнее) давление ниже 140 мм рт. ст.

Поможет томатный сок

Согласно последним исследованиям, томатный сок (без добавления соли) способен снижать повышенное артериальное давление. Также врачи рекомендуют употреблять свежую морковь, сельдерей, чеснок и черную смородину.

Инна Голубева

Фото: tmrjournals.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Как правильно пить кофе, чтобы укрепить здоровье
    Как правильно пить кофе, чтобы укрепить здоровье

    Кофе – один из самых любимых и незаменимых напитков в быту. Пользу или вред принесет кофеин зависит от того, как часто и в каком количестве его употреблять. Запомните несколько простых советов о том, как правильно пить кофе, чтобы не навредить здоровью.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Культура питания — залог выживания, или как не стать диабетиком?
    Культура питания — залог выживания, или как не стать диабетиком?

    Недавно во всем мире отмечали день борьбы против диабета. Это настоящая «чума» ХХІ века. Все больше людей на планете страдают от вечной усталости, сильной жажды, незаживающих ран и немеющих конечностей. А это и есть основные признаки диабета. Излечить его полностью пока невозможно, а вот предупредить болезнь вполне реально. О профилактике и первых симптомах диабета нам рассказал доцент, эндокринолог Одесской областной клинической больницы Александр Перстнев.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Групп инвалидности больше не будет: что появится взамен и как это отразится на жизни украинцев?
    Групп инвалидности больше не будет: что появится взамен и как это отразится на жизни украинцев?

    Кабинет министров Украины планирует отказаться от существующей системы градации инвалидности и перейти. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, вместо существующей еще со времен СССР системы определения групп инвалидности, государство перейдет к действующему в Евросоюзе Международному классификатору функциональности (МКФ).
    Разбирались, что это значит.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Консультация специалиста: симптомы, причины и лечение крапивницы
    Консультация специалиста: симптомы, причины и лечение крапивницы

    Если у вас на коже появились красные зудящие выпуклые пятна, похожие на ожог крапивы, скорее всего, это крапивница. Отчего возникает это распространенное дерматологическое заболевание и как с ним бороться, рассказал врач-дерматовенеролог высшей категории Владимир Агафонов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как смена погоды влияет на здоровье?
    Как смена погоды влияет на здоровье?

    Жители больших городов иногда забывают, что человек – это дитя природы, а точнее, часть огромной системы, проявления которой мы замечаем, когда дует ветер, идет дождь или снег. И как бы ни ограждали мы себя от природных явлений, полностью сделать это невозможно.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить