Ремонт дорог: дорожный знак и укладка асфальта

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 7 мая, ремонтные работы проходят на дорогах и тротуарах в разных районах Одессы.
  • Коммунальщики работают на улицах Евгения Чикаленко, Дальницкой, Академика Королева и других.
  • На отдельных участках ремонтируют тротуары и межквартальные проезды.
  • Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом возможных пробок в местах работы техники.

По информации Одесской мэрии, ремонт запланирован по следующим адресам:

  • улица Евгения Чикаленко;
  • проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;
  • межквартальный проезд на улице Алексея Вадатурского возле домов №67, 69 и 71;
  • улица Одесская;
  • улица Ицхака Рабина – ремонт тротуара на участке от площади Бориса Деревянко до улицы Евгения Танцюры (нечетная сторона);
  • улица Дальницкая;
  • улица Академика Королева;

  • улица Южная – ремонт тротуара на участке от улицы Тараса Кузьмина до улицы Академика Ясиновского (нечетная сторона);
  • улица Генуэзская – ремонт тротуара на участке от улицы Балтиморской до дома №1 по улице Генуэзской (нечетная сторона);
  • проспект Князя Владимира Великого – участок от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха;
  • улица Академика Заболотного – участок от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

