Ключевые моменты:

В Одессе и по всей Украине Укрзалізниця устанавливает более 800 мобильных укрытий для усиления безопасности на железной дороге.

Укрытия размещают возле критически важной инфраструктуры и на станциях, где нет стационарных укрытий.

Укрытия предназначены для быстрой защиты во время воздушной тревоги и защищают от обломков при обстреле.

Эффективность укрытий уже подтверждена практикой — в Харьковской области они спасли жизнь проводницы во время атаки дрона.

С начала года зафиксировано около 983 атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Укрытия установят возле критической инфраструктуры

Из-за усиления атак на железнодорожную инфраструктуру «Укрзалізниця» внедряет масштабное развертывание мобильных укрытий по всей стране, в том числе и в ключевых железнодорожных узлах Одесского региона.

Добавим, что в Одессе и по всей Украине “Укрзалізниця” разворачивает более 800 мобильных укрытий, которые должны усилить безопасность на железной дороге. В первую очередь, их устанавливают в наиболее уязвимых точках — возле критически важных объектов для движения поездов, а также на станциях, где отсутствуют стационарные укрытия.

Стоит отметить, что модульные укрытия позволяют оперативно укрыться при воздушной тревоге и защищают от обломков при обстреле. К слову, их эффективность уже подтверждена практикой — в одном из случаев на Харьковщине такое укрытие спасло проводнице. Она успела эвакуироваться после объявления опасности, а вагон, возле которого она находилась, был уничтожен вражеским дроном.

В общем, установление укрытий является частью «Плана устойчивости Укрзалізниці», цель которого — обеспечить непрерывную работу железной дороги даже в условиях регулярных атак и максимально защитить людей. К слову, с начала года уже зафиксировано около 983 атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.

В то же время Одесский зоопарк объявил тендер на приобретение двух мобильных укрытий за 10 миллионов гривен. Информация о закупке была обнародована на платформе Prozorro. Согласно техническим требованиям, каждое укрытие должно вмещать до 50 человек и обеспечивать защиту в течение четырех часов во время воздушной тревоги или других угроз.