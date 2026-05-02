Ключевые моменты:
- Министр Алексей Кулеба сообщил о досрочном завершении ремонта ключевых автодорог.
- Особое внимание было уделено направлениям в Одесскую область.
- Среди ключевых объектов – стратегическая трасса Одесса – Рени (М-15).
- Также отремонтированы магистрали М-06, М-03, М-07, М-10 и М-30.
- Работы начались в феврале и выполняются с опережением графика.
Трасса Одесса — Рени среди приоритетов
По словам министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, в Украине досрочно завершили основные ремонтные работы на международных дорогах, в том числе на направлениях, обеспечивающих сообщение с Одесской и Одессой.
Стоит отметить, что дорожные службы восстановили более 7,2 млн. кв. м поврежденного покрытия, перевыполнив плановые показатели. Кроме того, по состоянию на 1 мая выполнено 104% от запланированного объема работ.
Кулеба отметил, что в приоритете находились ключевые логистические маршруты и международные транспортные коридоры. А особое внимание уделяли южному направлению, в частности, трассе Одесса — Рени (М-15). Ведь эта дорога стратегическая для связи с портами и границей. Работы на этом маршруте и других ключевых дорогах уже завершены.
Итак, среди отремонтированных магистралей следует отметить:
- Киев — Чоп (М-06)
- Киев — Харьков — Довжанский (М-03)
- Киев — Ковель — Ягодин (М-07)
- Львов — Краковец (М-10)
- Стрый — Умань — Днепр — Изварино (М-30)
Напомним, что ремонтная кампания стартовала еще в феврале и продолжается с опережением графика. В настоящее время дорожные службы переходят к более сложным отрезкам и дорогам национального значения. К 1 июня общий объем отремонтированного покрытия планируют увеличить до 10 млн кв. м.
