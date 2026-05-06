Ключевые моменты:
- В Одесской области ремонтируют дороги местного значения в трех районах.
- Часть работ уже завершена, остальные — на финальном этапе.
- В Одесском районе восстановили около 2000 м² покрытия.
- На части территорий действуют ограничения движения по полевым дорогам у границы.
Что уже сделали в трех районах
В трех районах Одесской области идет восстановление дорог местного значения в рамках региональной программы развития дорожной инфраструктуры. Часть работ уже завершили, другие еще в процессе.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одесском районе провели ямочный ремонт на дорогах в пределах Нерубайской громады. Здесь восстановили около 2000 квадратных метров покрытия на участках общей протяженностью около 11 километров.
Добавим, что в Березовском районе ремонт автодороги С160614 Р-55 – Гуляевка – Златоустово близится к завершению.
Между тем, в Подольском районе продолжаются работы по восстановлению белощебеночного покрытия в Балтской общине. Речь идет о дорогах С160303 Т-16-11 – Обжило – Оленевка и С160302 Казацкое – Пассат – Р-75.
Кстати, министр Алексей Кулеба сообщил о досрочном завершении ремонта ключевых автодорог. По словам чиновника, особое внимание уделили направлениям в Одесскую область.
Напомним также, что в Одесской области ограничили движение по полевым дорогам вблизи государственной границы. Запрет касается маршрутов без официального статуса, ведущих к границе. Ограничения действуют в Болградском, Белгороде-Днестровском и Одесском районах.