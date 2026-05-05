Ключевые моменты:
- Ремонтные работы охватывают ключевые улицы и межквартальные проезды.
- Обновляются не только дороги, но и тротуары.
- Возможны временные ограничения движения транспорта.
Ремонт дорог в Одессе 5 мая: список улиц
Сегодня, 5 мая, в Одесса дорожные службы продолжают плановые работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству пешеходных зон. Об этом сообщили в городском совете.
В перечень улиц, где запланированы работы, вошли:
- улица Евгения Чикаленко,
- проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги,
- улица Святослава Рихтера — на участке от отделения «ПриватБанка» до Ивановского путепровода,
- межквартальный проезд на улице Алексея Вадатурского в районе домов №67, 69 и 71.
- улица Академика Королева,
- проспект Князя Владимира Великого — от Кишиневской до улицы Давида Ойстраха,
- улица Академика Заболотного — от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская.
Кроме того, ремонт тротуаров проводится:
- на улице Ицхака Рабина (от площади Бориса Деревянко до улицы Евгения Танцуры),
- на улице Ризовской (от Раскидайловской до Тараса Кузьмина),
- на улице Южной (от Тараса Кузьмина до Академика Ясиновского),
- на улице Дюковской — на участке от дома №32 по улице Тараса Кузьмина до дома №6.
Водителей и пешеходов просят учитывать возможные временные неудобства и планировать маршруты заранее.
