Ремонт дорог: дорожный знак и укладка асфальта

Ключевые моменты:

  • Ремонтные работы охватывают ключевые улицы и межквартальные проезды.
  • Обновляются не только дороги, но и тротуары.
  • Возможны временные ограничения движения транспорта.

Ремонт дорог в Одессе 5 мая: список улиц

Сегодня, 5 мая, в Одесса дорожные службы продолжают плановые работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству пешеходных зон. Об этом сообщили в городском совете.

В перечень улиц, где запланированы работы, вошли:

  • улица Евгения Чикаленко,
  • проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги,
  • улица Святослава Рихтера на участке от отделения «ПриватБанка» до Ивановского путепровода,
  • межквартальный проезд на улице Алексея Вадатурского в районе домов №67, 69 и 71.
  • улица Академика Королева,
  • проспект Князя Владимира Великого — от Кишиневской до улицы Давида Ойстраха,
  • улица Академика Заболотного — от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская.

Кроме того, ремонт тротуаров проводится:

  • на улице Ицхака Рабина (от площади Бориса Деревянко до улицы Евгения Танцуры),
  • на улице Ризовской (от Раскидайловской до Тараса Кузьмина),
  • на улице Южной (от Тараса Кузьмина до Академика Ясиновского),
  • на улице Дюковской — на участке от дома №32 по улице Тараса Кузьмина до дома №6.

Водителей и пешеходов просят учитывать возможные временные неудобства и планировать маршруты заранее.

