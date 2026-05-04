Ключевые моменты:

В Одесской области ограничили движение по полевым дорогам вблизи государственной границы.

Запрет касается маршрутов без официального статуса, ведущих к границе.

Ограничения действуют в Болградском, Белгороде-Днестровском и Одесском районах.

Решение было принято из-за случаев незаконного пересечения границы такими путями.

Исключение было сделано только для сельскохозяйственной техники и полевых работ.

Исключение только для аграриев

По информации Бессарабского поселкового совета, в Одесской области ввели ограничение движения для водителей на дорогах вблизи государственной границы. Речь идет о полевых маршрутах, которыми раньше пользовались для незаконного пересечения границы. В частности, в Болградском, Белгороде-Днестровском и Одесском районах. К слову, часто это пути, которые не входят в официальный список автодорог и ведут непосредственно к границе.

Именно поэтому проезд по таким маршрутам для большинства водителей теперь запрещен. Ограничения касаются дорог, которые не имеют официального статуса и направляются в госграницу. Правда, сделали исключение для сельскохозяйственной техники и транспорта, задействованного в полевых работах.

В пограничной службе объясняют, что такие меры необходимы для усиления контроля и противодействия нарушениям. Ограничения введены в соответствии с правилами пограничного режима. Водителей призывают учитывать изменения при планировании маршрутов и не использовать полевые дороги у границы.

Запрет проезда по полевым дорогам лишь усложняет ситуацию в регионе. Ведь состояние дорожного покрытия в ужасном состоянии. Журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева посетила села юга Одесщины, пообщалась с жителями и местными властями и узнала, почему обещанные ремонт дорог не выполняется, а некоторые населенные пункты годами остаются «отрезанными» после дождей. Подробности читайте в материале: После дождя села Одесщины оказываются в ловушке: исчезают дороги, скорая, школы и подвоз продуктов.

Напомним, в Одесской области возле границы появится новая зона отдыха для водителей грузовиков. Объект должен разгрузить трассу и улучшить пропускную способность.