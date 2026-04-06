Силы обороны отражают атаки России, наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

Ночью 6 апреля российские удары по Одессе и Черниговской области привели к жертвам, повреждениям объектов и массовым отключениям электроэнергии.

Украина атаковала нефтеналивной терминал в Новороссийске, выведя из строя оборудование и причалы.

Удары по Украине и последствия 6 апреля

В ночь на 6 апреля Россия использовала 141 ударный БПЛА по украинским позициям. Противовоздушная оборона уничтожила или подавила 114 дронов типов Shahed, Гербера, Италмас и других. Несмотря на это, 26 ударных БПЛА достигли целей в 17 локациях, а обломки упали на 13 территориях.

В Одессе три человека погибли, включая ребенка, еще 15 получили ранения, двое — в тяжелом состоянии. В городе объявлен траур.

Российские войска также нанесли удар по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговской области, оставив без света около 340 тысяч пользователей. В Славутиче обесточено около 21 тысячи абонентов, часть критических объектов переведена на резервное питание.

Вчера и сегодня враг продолжил ракетные и дроновые атаки на объекты энергетической инфраструктуры. В результате на утро есть обесточивание в Сумской, Харьковской, Одесской и Херсонской областях, сообщили в Укрэнерго.

Там, где это позволяет текущая ситуация безопасности, уже проходят аварийно-восстановительные работы.

В российском порту пылает нефтетерминал

Украина ночью атаковала нефтеналивной терминал «Шесхарис» в Новороссийске. Были повреждены узлы системы измерения количества и качества нефти, а также причалы.

Аналитики украинского OSINT-сообщества «КиберБорошно» уточнили, попадания произошли как минимум в трех местах. Терминал расположен на расстоянии около 350 километров от линии фронта в Украине.

Аналитики указывают, что одновременное попадание по этим объектам означает фактическую остановку отгрузки. В частности даже если сами причалы отремонтируют быстро, без восстановления узлов учета терминал будет оставаться «слепым».Перевалочный комплекс «Шесхарис» является крупнейшим на юге России нефтеналивным терминалом, который принадлежит ПАО «Транснефть». Здесь принимают, хранят и отгружают нефтепродукты на танкеры для экспорта.

Ситуация на фронте: украинские контратаки и потери РФ

На фронтах активные действия Сил обороны мешают российским планам в Донецкой области. Украинские контратаки на юге, в районе Гуляйполя и Александровки, замедлили продвижение врага. Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте за март 2026:

Потери РФ в марте 2026 года стали рекордно высокими: 940 человек, 2 танка, 10 ББМ, 58 артсистем, 1953 дрона и 259 единиц автотехники.

Силы обороны отвоевали значительную часть территорий в Днепропетровской области, но села Малиевка и Запорожское остаются оккупированными.

Российские войска усилили давление в районе сел Александроград и Искра (Андреевка-Клевцово) в Донецкой области, пытаясь продвинуться к административной границе с Днепропетровщиной.

Впервые за 2,5 года Россия не имела территориальных достижений за месяц. Замедлению вражеского продвижения способствовали украинские контрнаступательные действия и ограничения доступа оккупантов к Starlink и Telegram.

По словам экспертов, апрель может быть напряженным из-за попыток РФ показать «успехи» перед 9 мая, но общая ситуация для Украины сейчас — лучшая за последние 10 месяцев.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 120 боевых столкновений, сообщили в Генштабе ВСУ. Украинские войска восстановили контроль возле Амбарного в Харьковской области, уничтожив противника в сложной операции.

Потери российских захватчиков за сутки составили 940 человек. Также враг потерял два танка, 10 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, 1953 беспилотных летательных аппарата, 259 единиц автомобильной техники.