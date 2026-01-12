Ключевые моменты:

В сети обсуждают «голое» фото Юлии Филлер;

Пользователи считают снимок слишком откровенным для чиновницы;

Елена Буйневич заявила, что травля за внешний вид недопустима.

Скандал вокруг главы департамента образования Одессы

После назначения Юлии Филлер руководительницей департамента образования и науки Одесского горсовета в социальных сетях началась волна критики. Поводом стало фото, на котором чиновница запечатлена в платье с открытыми плечами и ракурсом, где видна коленка.

Пользователи заявили, что такой снимок якобы не соответствует деловому дресс-коду. При этом фотография была опубликована самой Филлер еще в 2021 году, однако именно сейчас ее активно начали распространять в соцсетях на фоне новостей о назначении.

В защиту Юлии Филлер выступила бывшая глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. Она резко осудила травлю за внешний вид и подчеркнула, что профессионализм не определяется одеждой. Буйневич удалила фото со своей страницы в Facebook и опубликовала эмоциональный пост, в котором отметила, что подобные комментарии недопустимы в цивилизованном обществе.

«Шок. Вы что, люди? Это точно украинцы, одесситы? Женщина обнажила плечи, как будто в арабской стране, да еще и, представьте, у нее есть КОЛЕНИ!» — написала Буйневич.

По ее словам, критика внешности женщины, тем более в контексте ее работы, говорит не о должности, а о уровне культуры тех, кто пишет такие сообщения.

Она подчеркнула, что важно «оставаться собой и оставаться человеком», а оценивать чиновников следует по их профессиональным качествам, а не по фотографиям в соцсетях.

